Ödüllü Türk mühendis Yontar, ABD'de son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı gençler arasına girerek, 1940'lı yılların sonlarında ABD'de yüksek lisans ve doktora eğitimi gören makine mühendisi Mehmet Yontar, 97 yaşında hayatını kaybetti. Yontar, hayatını kaybettiği New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin yetiştirdiği değerlerden olan ve 1940'lı yılların sonlarında ABD'de yüksek lisans, doktora eğitimi gören makine mühendisi Mehmet Yontar, 97 yaşında hayatını kaybetti. Yontar, hayatını kaybettiği New Jersey eyaletinde toprağa verildi. Yontar'ın kuzeni Coşkun Ünal, ABD'de birçok ödüle layık görülen mühendis Mehmet Yontar'ın yaşına bağlı olarak kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ünal, Yontar'ın 45 yıldır yaşadığı Milburn kentinde toprağa verildiğini ifade etti. Yontar'ın Türk-Amerikan toplumunun en eski üyelerinden olduğunu dile getiren Ünal, "Kayıtlarda 1924 yazsa da gerçek doğum tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan daha eskiye gidiyor. Nüfusa geç yazdırılmış. Muhtemelen yaşı 100 civarında olmalı" dedi.

YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK 3 GENÇ ARASINA GİRMİŞTİ

Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğan Yontar, harp okulunu birinci sırada bitirdi ve İstanbul'da bulunan Robert Koleji'ne askeri öğrenci olarak kayıt yaptırdı. Yontar, üstün başarısı nedeniyle yurt dışına eğitim için gönderilmeye hak kazanan 3 öğrenciden biri oldu. Yontar, 1949 yılında ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans kaydını yaptırdı. Yüksek makine mühendisi olan Yontar, kayıt olduğu yüksek lisans programındaki başarılarından dolayı, New York Liman İşletmesi tarafından ABD'nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) burslu olarak doktora eğitimi almaya başladı. Öte yandan Yontar, 11 Eylül 2001'deki terör saldırısında yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin yapımında da baş mühendis olarak görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı