Ödüllü Türk filmleri dijital ortamda
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Ödüllü Türk filmleri dijital ortamda

17.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:50
Ödüllü Türk filmleri dijital ortamda

Türk sinema sektörünü ilgiyle takip eden sinemaseverler, 'Çevrimiçi Kısa Film Haftası' ile aynı platformda bir araya geliyor

Yunus Emre Enstitüsü, salgın süreciyle birlikte dijital ortama taşıdığı faaliyetlerine yeni yılda da devam ediyor. Enstitünün bu yıl dijital ortamda gerçekleştirileceği ilk kültür-sanat faaliyeti 'Çevrimiçi Kısa Film Haftası' olacak. Londra, Berlin ve Washington DC Yunus Emre Enstitüleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Cut Short, Live Long Çevrimiçi Kısa Film Haftası kapsamında, toplam 13 ödüllü kısa film Almanya, İngiltere ve Amerika'da eş zamanlı olarak 25-30 Ocak 2021 tarihleri arasında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Snob Magazin

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