Ödüllü "şeffaf deri", dünyaca ünlü markaların ilgisini çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ödüllü "şeffaf deri", dünyaca ünlü markaların ilgisini çekiyor

21.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:12
Ödüllü

Uşak'ta bir deri firmasının geliştirdiği ve uluslararası deri fuarlarında yenilikçilik ödüllerine layık görülen 0,4 milimetre kalınlığındaki şeffaf derinin, uluslararası markaların ürünlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Uşak'ta bir deri firmasının geliştirdiği ve uluslararası deri fuarlarında yenilikçilik ödüllerine layık görülen 0,4 milimetre kalınlığındaki şeffaf derinin, uluslararası markaların ürünlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (UKOSB) deri işleme sektöründe faaliyet gösteren Ahmet Kanay Deri firması, geleneksel deri ürünlerinden farklı malzemeler geliştirmek üzere çalışma başlattı.

Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle deri mühendislerinin yürüttüğü proje sonucu 0,4 milimetre kalınlığında şeffaf deri geliştirildi. Dünya fuarlarında tanıtılan ürün, Fransa ve Hong Kong'daki deri fuarlarında yenilikçilik ödüllerine layık görüldü.

Dünyaca ünlü markaların radarına giren şeffaf deri, giysi ve ayakkabılarda kullanılmaya başlandı.

Firmanın Üretim Müdürü Murat Taşer, AA muhabirine Ar-Ge sürecinde hayli emek ve zaman harcadıkları şeffaf deriye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ürünün ses getireceğini tahmin ettiklerini, salgın sürecinin olumsuz etkisine rağmen ilk sonuçların gayet iyi olduğunu aktaran Taşer, şöyle konuştu:

"Markalar bu ürünü ilk etapta ekstrem bir ürün olarak gördü. Zamanla bununla ilgili iyi bir reklam yapıldı. Birkaç büyük firma deriyi kendi defilelerinde ve kreasyonlarında kullandı. Hem çanta hem ayakkabı hem de giysi olarak kullanıldı. Defilelerinde şeffaf deriden imal edilen ürünleri ön plana çıkaran markalar oldu. Tabii ihracatımız da artmaya başladı. Toplam ihracatımız 1 milyon dolar civarında. Şeffaf deri, bu ihracatımıza yüzde 30-40 civarında bir katkı sağlıyor. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz."

Şeffaf derinin yüksek maliyetli olması nedeniyle ilk etapta lüks markalara hitap ettiğini dile getiren Taşer, başta İtalyan markaları olmak üzere Avrupa'nın önde gelen firmalarına ürün tedarik ettiklerini, Güney Kore, Hindistan ve ABD'ye de ciddi satışlar yaptıklarını kaydetti.

Taşer, "Salgın döneminde olduğumuz için biraz yavaşlama yaşadık. Salgın bittikten sonra yeni defileler ve kreasyonlarla şeffaf derinin dünya modasında adından daha fazla söz ettireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Doğulu Demet Akalın Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ödüllü "şeffaf deri", dünyaca ünlü markaların ilgisini çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 11:24:59. #1.15#
title