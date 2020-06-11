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Ödüllü sanal gerçeklik projesi radyoloji eğitiminde başarıyı artıracak

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Öğretim Üyesi Dr.

Ödüllü sanal gerçeklik projesi radyoloji eğitiminde başarıyı artıracak
11.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:14

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Öğretim Üyesi Dr. Nuran Akyurt'un "Radyoloji Eğitiminde Sanal Gerçeklik" projesi, Kovid-19 salgını nedeniyle özellikle sağlık alanında gerçekleştirilemeyen uygulamalı eğitimlerin online olarak yapılmasını sağlıyor.

Akyurt'un Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) ile birlikte yürüttüğü "Radyoloji Eğitiminde Sanal Gerçeklik" projesi, BAYER firmasının global ölçekte gerçekleştirdiği "Grants4Apps Turkey 2020 Girişim Hızlandırma Programı"na kabul edildi.

Akyurt, BAYER firmasının: ilaç, tüketici sağlığı, radyoloji ve hayvan sağlığı alanlarındaki projeleri değerlendirdiği ve "yalın bir ürün ile prototipe sahip olma" koşulu aradığı programda; 200'ün üzerinde proje ve girişim başvurusu arasından seçilen 9 girişimciden biri oldu.

Akyurt ve ekibi, Grants4Apps Turkey 2020 Girişim Hızlandırma Programı ile işbirliği geliştirme, ölçeklendirme, globalleşme konularında mentorluk, 100 gün süren çalışma alanı, eğitim ve hibe desteği alarak ürün geliştirme çalışmalarına devam edecek.

"Radyasyona maruz kalma süresini azaltıyor ve işlem kalitesini artırıyor"

Akyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Radyoloji Eğitiminde Sanal Gerçeklik" projesiyle; hasta, çalışan ve öğrenci için X ışını üretmeden çekimlerle ilgili tüm süreçlerin eğitiminin gerçek ortam hissi veren sanal gerçeklikle gerçekleştirileceğini söyledi.

Eğitimin ardından gerçek hastalar üzerinde daha başarılı bir süreç yürütülebileceğini aktaran Akyurt, "Radyolojide kullanılan materyal zararlı olduğu için öğrenme sürecinde bu cihazları kullananlar radyasyona maruz kalıyordu. Sanal gerçeklikle hazırladığımız uygulama ile sanal gerçeklik gözlüğüyle; inceleme nasıl yapılır, hangi parametreler kullanılıyor, cihazın özellikleri nedir gibi konular öğrenebiliyor." ifadelerini kullandı.

Akyurt, hastaların da film çektirmeden önce çekim sürecinde nasıl bir ortamla karşılaşacağını proje sayesinde görebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İşlem kalitesini artıran bu uygulama, öğrenciye, çalışana ve hastaya gerçek ortam hissini kazandırıyor. Ayrıca, öğrenciler ve bu alanda sertifika almak ve eğitimini belgelemek isteyenler; Radyolojide Sanal Gerçeklik isimli internet sitemiz aracılığıyla eğitim materyallerine ulaşarak, sanal gerçeklik gözlüğüyle izleyerek, sınavları tamamlayıp sertifikasını alabilecek. Projemizin BAYER'in programına kabulünün haricinde uluslararası ölçekte ödülleri de bulunuyor.

Öte yandan, üniversiteler de sanal uygulama laboratuvarlarıyla da öğrenci değerlendirebilir şeklinde karar aldılar. Yasal açısından tüm üniversitelerin bu sistemi rahatlıkla kullanabileceği bir zemin oluştu."

"Salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyen eğitimlere çözüm olacak"

BAYER'in hızlandırma programıyla uluslararası bir firmadan mentor desteği ve BAYER'den de ürünleşme, ticarileşme, ürünü uluslararası alana sunma konusunda çeşitli destekler alarak çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Akyurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uygulamanın piyasada satışa sunulmasına çok az bir süre kaldı. Haftada 3 gün video konferans aracılığıyla online eğitimler sürüyor. Tüm dünyada sağlık alanında cerrahide, diş hekimliğinde ve diğer branşlarda Kovid-19 nedeniyle 2021 yaz ayına kadar öğrenciler hastanelerde eğitilemeyecek ve birebir hastalarla çalışamayacak.

Dünyada sağlık eğitimine yönelik özellikle uygulamalı eğitimlerde bir çözüm üretilmeye çalışılıyor. Sanal gerçeklik teknolojisiyle eğitim, Kovid-19 sürecinde uygulamalı eğitimde önemli avantajlar sunuyor."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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