Ödüllü Mimar Erçin Polat, Korona Virüs İle Hayatımıza Giren Kısıtlamaların Ekonomiye Etkisini Değerlendirdi
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Ödüllü Mimar Erçin Polat, Korona Virüs İle Hayatımıza Giren Kısıtlamaların Ekonomiye Etkisini Değerlendirdi

Ödüllü Mimar Erçin Polat, Korona Virüs İle Hayatımıza Giren Kısıtlamaların Ekonomiye Etkisini Değerlendirdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ödüllü mimar ve başarılı iş insanı Erçin Polat, pandemi kısıtlamalarının ekonomiye olan etkilerini değerlendiren açıklamalarda bulundu.

Polat, gerek inşaat sektörünün gerekse diğer sektörlerin pandemideki kısıtlamalardan olumsuz etkilendiğini "Aslında pandemiden önce de inşaat sektöründe yavaşlama söz konusuydu. Ancak pandemiden tüm sektörler gibi inşaat sektörü de çok etkilendi. Hem malzeme hem de işçi maliyetleri hızla yükseliyor. Artık artış hızına biz de yetişemiyoruz. Bu durumda maliyet hesabı yaparak başladığımız projelerde defalarca güncelleme yapıyoruz. Buna rağmen yine de çoğu proje durma noktasına geldi. Umarım pandemi kısıtlamaları bir an önce biter ve bu zamlı fiyatlar da normale doğru yaklaşır. Çünkü suni bir yükseliş söz konusu oldu bu dönemde" sözleriyle dile getirdi.

Erçin Polat kimdir?

Genç iş insanı Erçin Polat, 1983 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. Dedesi 1954 ve 2001 yılları arasında Güney Madencilik ve Körfez Madencilik işletmelerinin sahibi olarak o dönemin en önemli maden tüccarıydı. Babası da tanınmış maden tüccarı ve uluslararası nakliye şirketi ile ülkemizin başarılı iş adamları arasındadır. Polat büyüme çağındayken ve mezun olduktan sonra babasının şirketinde aldığı görevlerle büyük tecrübeler edinmiş ve başarılı işlere imza atmıştır. Sonrasında edindiği tecrübelerle kendi şirketini kurmuştur.

İskenderun'da geçen çocukluk yıllarında ilk ve orta öğrenimini de bu şehirde tamamlamıştır. Sonrasında Mimarlık fakültesinden mezun olan Erçin Polat, Şehir ve Bölge Planlama yan dalında yüksek lisans yaptı. Halen modern binalardaki cam sistemleri konusunda doktora üzerine çalışmalarına devam eden Polat, Polatoğlu Metal A.Ş Genel Müdürü olarak aile şirketinin yönetiminde yer alıyor.

Kaynak: Bültenler

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Ödüllü Mimar Erçin Polat, Korona Virüs İle Hayatımıza Giren Kısıtlamaların Ekonomiye Etkisini Değerlendirdi - Haberler
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