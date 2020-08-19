Ödüllü mentalist Olcay Kutluca'dan korkunç deneme Daha önce Hintli Sihirbaz Chanchal Lahiri'nin denediği ve başarısız olarak ölümle sonuçlandığı gösterisini bu kez Türkiye'nin en iyi mentalisti olarak gösterilen Olcay Kutluca deneyecek

Boğaz'da elleri ve ayaklarından zincirle bağlanarak kilitlenecek ve suya girecek olan Olcay Kutluca kilitlerden kaçarak kurtulmaya çalışacak.& ;

'EĞER AKSİLİK OLURSA...'

Olcay Kutluca yapacağı bu tehlikeli deneme için "Tüm önlemlerimizi alacağız. Kurtarma ekipleri hazır bekliyor olacak. Herhangi bir aksilikte ekipler devreye girecek. Amacım olumsuzlukları düşünmemek, sadece gösteriye odaklandım. Yapılamayanları yapmak istiyorum.

Biliyorsunuz pandemi sürecinden sonra rekorlar kitabı içinde bir denemem olacak . Yürekleri ağza getirmeyi seviyorum. Bu kez hepsinden daha tehlikeli bir şov bizi bekliyor." dedi.& ;

Olcay Kutluca Kimdir ?

1991 Amasya doğumlu olan Olcay Kutluca, illüzyona ilkokul yıllarında okuluna gelen bir sihirbaz gösterisinden etkilenerek başlamıştır.& ;





2018-2019 yıllarında Türkiye'nin en iyi mentalisti ve en iyi korku sihirbazı ödüllerini alarak bu alanda en iyisi olduğunu kanıtlamıştır.

TV programları ve Kültür Merkezlerinin yanı sıra yaptığı tehlikeli denemeler ile ün yapan Olcay Kutluca aktif olarak Mentalizm alanında gösterilerine devam etmektedir.& ;





Kaynak: Snob Magazin