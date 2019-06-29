Ödüllü kent müzesi Gökçeada'nın gururu oldu

ÇANAKKALE - 2017 yılında açılan ve 1 sene sonra Tarihi Kentler Birliği tarafından 'En İyi Kent Müzesi' seçilen Gökçeada Kent Müzesi, adalıların gururu oldu.

2017 yılında açılışı yapılan Gökçeada Kent Müzesinde, adanın yaşam tarzından ekonomisine kadar ziyaretçileri aydınlatan pek çok tarihi belge ve eser bulunuyor. İlçede kent müzesi açmaya karar verdiklerinde Gökçeadalılar tarafından büyük destek gördüklerini belirten Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, aldıkları bu ödülü bütün Gökçeadalılara armağan ettiklerini dile getirdi.

"Bütün Gökçeadalılara biz bunu armağan ediyoruz"

Müzenin oluşturulma aşamasında Gökçeadalı vatandaşların adeta birbiri ile yarış haline girdiğini kaydeden Başkan Çetin, "2017 yılında ilçemize yakışır çok güzel bir kent müzesi oluşturduk ve açılışını yaptık. Bu süre içinde inanılmaz bir şekilde Gökçeada'da yaşayan bütün insanlarımız, Rum vatandaşlarımız, kent müzesinde bulunan bütün envantere kayıtlı malzemeleri bize getirmek adına yarış içindeydiler. Daha sonrasında 2018'in son aylarında çok güzel bir haber aldık. 'Tarihi Kentler' üyesi olan bütün belediyeler arasında yapılan yarışmada ilçemize ait olan Gökçeada Kent Müzesi 'En iyi kent müzesi' seçilmişti. Geçtiğimiz hafta içinde de İstanbul'da, Tarihi Kentler Birliğinin tertip etmiş olduğu bir ödül töreninde ödülümüzü aldık. Bu ayrıca bizi çok onurlandırdı ve sevindirdi. Bütün Gökçeadalılara biz bunu armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu önemli değerleri günümüze taşımak onur verici"

Gökçeada Kent Müzesinde, Türkiye'nin ilk palyaçosunun sahne kıyafetlerini de sergilediklerini vurgulayan Başkan Çetin, şunları kaydetti:

"Burada bulunan kent müzemizde, Gökçeada'da yıllardır yaşayan insanlarımızın kültürlerini, kullandıkları malzemelerini; adanın ekonomisini, tarımını, ticaretini anlatıyoruz. Geçmişten bugüne taşıdığımız çok güzel eserlerimiz var. Buna ek olarak Gökçeada'ya mal olmuş, Türkiye'nin ilk palyaçosu olan Yakup amcamıza ait bir köşe oluşturduk. Onun sahne aldığı yıllardaki kostümlerini buraya taşıdık. O çok ilgi görüyor. Bu önemli değerleri günümüze taşımak Gökçeada ve şahsım adına çok onur verici bir durum.

Kaynak: İHA