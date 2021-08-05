Ödüllü karikatürler ile mizah Karaburun'da
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Ödüllü karikatürler ile mizah Karaburun'da

Ödüllü karikatürler ile mizah Karaburun'da
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği ve 62 ülkeden 549 çizerin 1672 eserle katıldığı "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temalı karikatür yarışmasında sergilenmeye değer görülen 52 karikatür bir hafta boyunca Karaburun'da sergileniyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Karaburun Belediyesi Başkan Yardımcısı Alaaddin Aşut, kadınların gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında hak ettikleri seviyeye ulaşmaları için belediye özelinde projeler geliştirdiklerini belirterek, "Kadınlar çalışmalarımızın önceliğini oluşturuyor. Her yaş grubuna yönelik çalışmalar yürütsek de Karaburun Belediyesi'nin hizmet odağında her zaman kadınlar geliyor." dedi.

Türkiye'de kadınların giderek artan bir şiddete maruz bırakıldıklarını kaydeden Aşut, şöyle devam etti:

// TÜRKİYE İÇİN ÖZGÜN BİR ÖRNEK

"Bir kadın belediye başkanının liderliğinde, Türkiye'deki bu kötü gidişi tersine çevirecek çalışmalar yapıyoruz. Nergis Kafe ve belediyeye ait tesislerde, Karaburun Keçi Peyniri Mandırası'nda, Zeytinyağı Fabrikası'nda, toplu taşımada, Karaburun Örnek Bahçe'de, köylerimizde üretici pazarları ve gece pazarlarında, fuarlarda kadınlarımızı istihdam ediyoruz. Bu yönümüzle özgün bir örnek oluşturduğumuza inanıyoruz. Bu anlamlı serginin Karaburun'da sergilenmesini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e ve büyükşehir yetkililerimizw teşekkür ediyoruz."

İlçe merkezindeki Nergis Kafe'deki Karikatür Sergisi'nin açılışında, serginin ana temasına uygun olarak 3 K Mimas't Kadın Oyuncuları'nın sahneye koyduğu tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaynak: Bültenler

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