Ödüllü kampanyada son gün
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Ödüllü kampanyada son gün

15.03.2021 13:50 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:10
Ödüllü kampanyada son gün

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün kağıt tasarrufu için başlattığı ve abonelerini çeşitli hediyelerle ödüllendireceği SMS faturaya geçiş kampanyası 16 Mart 2021'de sona eriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün kağıt tasarrufu için başlattığı ve abonelerini çeşitli hediyelerle ödüllendireceği SMS faturaya geçiş kampanyası 16 Mart 2021'de sona eriyor.

Bursa'da 1 milyon 400 binin üzerinde abonesi bulunan BUSKİ Genel Müdürlüğü, her yıl kağıt faturalalar için 17,5 ton kağıt sarfiyatını asgariye indirmek maksadıyla 16 Aralık 2020'de SMS fatura kampanyası başlatmıştı. Doğayı korumak maksadıyla başlatılan kampanyaya katılan abonelere çekilişle cep telefonu ve tablet gibi hediyeler verilecek. Halen 15 bin abonenin başvurduğu kampanyaya son katılma tarihi 16 Mart 2021. Kampanyaya katılan aboneler arasında ödül kazanacakların belirlenmesi için 19 Mart Cuma günü çekiliş yapılacak. Hediye kazanan aboneler 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Kağıt faturalar için her yıl ortalama 300 ağacın kesildiğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem tabiatı korumak hem de hediyeler kazanmak isteyen bütün aboneleri kampanyaya katılmaya davet etti. Kampanya kapsamında kağıt fatura almayı bırakarak, SMS faturaya geçiş için kayıt yaptıran aboneler arasında çekilişle 16 kişiye mobil telefon ve 16 kişiye de tablet hediye edilecek. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların tek yapması gereken ise SMS yoluyla kimlik ve iletişim bilgilerini güncellemek. Su tüketimi ve borç bilgilerini cep telefonuna SMS olarak almak isteyen aboneler, 0530 919 0 185'nolu telefona mesaj göndererek bilgilerini kolayca güncelleyebiliyorlar. BUSKİ SMS faturaya geçmek için abonelerin YEŞİL boşluk ABONE NO boşluk TC NO yazıp, 0530 919 0185'e SMS olarak göndermesi yeterli olacak. - BURSA

Ödüllü kampanyada son gün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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