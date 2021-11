KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - ÖDÜLLÜ HÖŞMERİM YARIŞMASI - kizilcahamam. bel. tr Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün ortaklaşa hazırladığı "Kızılcahamam HöşmerimdeYarışıyor" yarışması düzenlenecektir. YARIŞMANIN ADI : KIZILCAHAMAM HÖŞMERİMDE YARIŞIYORBAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 02/11/2021YARIŞMA TARİHİ : 05/12/2021YARIŞMA YERİ : ÇAM OTELKızılcahamam yöresine ait yemek kültürünün tanıtılması, yeni nesillere yarışma ortamı ile aktarılması ve sürekliliğin sağlanması, el lezzetine ve maharetine güvenen Kızılcahamam Merkez ve Mahallelerinde ikamet eden tüm ev hanımlarının katılmasıyla, Kızılcahamam Kaymakamlığı Kızılcahamam Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim müdürlüğünün ortaklaşa olarak hazırladığı "Kızılcahamam Höşmerimde Yarışıyor" yarışması düzenlenecektir. Katılım Şartları ve Yarışma Kuralları: Yarışmaya Kızılcahamam merkez ve mahallelerinde ikamet eden profesyonel olarak aşçılık yapmayan tüm ev hanımları katılabilir. Yarışmaya jüri üyeleri ve 1. derece yakınları katılamaz. Yarışmacılar Höşmerimi Evlerinde hazırlayıp, yarışma alanına getireceklerdir. Yarışmacılar yaptıkları Höşmerimin tarifini, kullandıkları malzemelerin isimlerini ve miktarlarını yazılı olarak yarışma esnasında yanlarında bulunduracaklardır. Seçici jüri yarışmacılara sundukları höşmerim ilgili detay sorular sorabilir, varsa höşmerimin hikayesi ya da geleneği hakkında bilgi alabilir. Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru dilekçesini 01. 12. 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Yarışmacılar tüm malzemeleri ve sunum sırasında ihtiyaç duydukları araç gereçleri (servis kaşığı, tabağı, kepçesi vb. ) kendileri karşılayacaklardır. Yarışmaya katılan her aday için tabağına bir numara verilecek ve verilen numara adaya söylenecektir. Jüriler aday yerine numara olarak değerlendirme yapacaktır. Yarışma; Kızılcahamam Kaymakamlığı Kızılcahamam Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışmacılar yarışma kurallarına ve yarışma takvimine uymak zorundadır. Yarışmaya katılım ücretsiz olup, yarışmamız ödüllüdür. Kızılcahamam Ödüllü Höşmerim Yarışması için yarışmacılar evde hazırlamış oldukları Höşmerimleri sunuma hazır halde 05/12/2021 tarihinde saat 15: 00de ( Çam Otel Konferans Salonunda) hazır bulunduracaklardır. Yarışma gün ve yerinde herhangi bir değişiklik olursa yarışmacılara bilgi verilecektir. Yarışmacılar ve İzleyiciler tadım masasına alınmayacaktır. Ödüller: Birinciye : 1 adet Cumhuriyet Altınıİkinciye : 1 adet Yarım AltınÜçüncüye : 1 adet Çeyrek AltınMansiyon Ödülü : NOT: Dereceye girenler dışında katılan tüm yarışmacılara katılım sertifikası verilecektir. Yarışmaya katılmak isteyenlerin en geç 01/12/2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yarışmanın Yeri ve Şekli: Yarışma 05/12/2021 Pazar günü saat 15: 00 de ( Çam Otel Konferans Salonunda) yapılacaktır. Yarışma sonuçları aynı gün ve aynı saatte yarışmadan hemen sonra açıklanacak ve ödül töreni aynı gün yapılacaktır. BİLGİ İÇİN: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüİletişim no: 0312 - 736 10 30KIZILCAHAMAM ÖDÜLLÜ HÖŞMERİM YARIŞMASI BAŞVURU FORMUBaşvuru No Açıklaması

