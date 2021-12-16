Ödüllü genç keman virtüözü Yury Revich İstanbul'da

Ödüllü genç keman virtüözü Yury Revich, Vivaldi'nin Dört Mevsim'i ile Astor Piazzolla'nın Buenos Aires'in Dört Mevsimi eserini harmanladığı, 8 Mevsim (8 Seasons) projesiyle İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 19 Aralık'ta gerçekleşecek konser, saat 19.00'da başlayacak. Revich'e konserde, CRR Genç Oda Orkestrası eşlik edecek.

Echo Klasik, Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri ve Viyana Beethoven Merkezi gibi saygın kurumlarca verilen birçok ödülün sahibi keman virtüözü Yury Revich 19 Aralık'ta CRR'de konser verecek. Revich, ona Avrupa'nın en prestijli klasik müzik ödüllerinden biri olan ICMA'yı getiren 8 Mevsim'i icra edecek. Vivaldi'nin İtalyan fırtınalarıyla, Piazzolla'nın tutkulu ritimlerinin harmanlandığı bu eser; teknik, hız ve duygu aktarımı bakımından yüksek virtüözite gerektiriyor.

Yury Revich'e CRR Genç Oda Orkestrası'nın eşlik edeceği konserde, sanatçı aynı zamanda orkestrayı da yönetecek. Konserde icra edilecek 8 Mevsim; Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim'i (Le Quattro Stagioni) ile Astor Piazzolla'nın Buenos Aires'in Dört Mevsimi'nin (Four Seasons of Buenos Aires) ahenkle harmanladığı bir çalışma.

BEETHOVEN'IN ESKİZLERİYLE MÜZİKTE GERİ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATTI

Genç sanatçı besteci ve icracı yönü dışında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Çocukların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla yürüttüğü Dreamland bunlardan en önemlisi olarak gösteriliyor. Revich ayrıca geri dönüşüme ve küresel ısınmaya dikkat çekmek Beethoven'ın yazdığı ve kullanmadığı notalardan, eskizlerden yeni besteler yaparak müzikte geri dönüşümü başlatmış.

"RÜZGARI HİSSETTİRMEK GEREKİR"

Yury Revich'in 8 Mevsim çalışmasının yapı taşını oluşturan ilk eser; dünya üzerinde en çok seslendirilen eserlerden biri olma özelliğine sahip Vivaldi'nin "Dört Mevsim"i . Yury, Vivaldi'nin bu başyapıtına daha çok küçükken aşık olduğunu, favorisinin ise kış konçertosu olduğu söylüyor. Genç virtüöz eserle bağını şu cümlelerle anlattı:

"Dört Mevsim konser repertuarımın temeli ve vazgeçilmezlerinden biri. Böyle bir eseri yorumlamak elbette çok zor bir iş ve müzik literatüründe farklı çalınıp yorumlanmış binlerce kayıt mevcut. Benim için önemli olan, bu muhteşem müzikal tuvalin arkasındaki hikayemi anlatmak. Eseri icra ederken rüzgarın geldiğini hissetmem, dinleyene de hissettirmem gerekir. Benim için bu eser, dört güçlü triptik barok ses efektini hikaye anlatımıyla birleştiren bir başyapıt; içine işlenmiş tüm eylemlerin bir parçasıymışız gibi hissetmemizi sağlayan bir şaheser."

TÜM DUYGULARI İÇİNDE BARINDIRAN ESER: BUENOS AİRES'İN DÖRT MEVSİMİ

Revich'in "8 Mevsim" çalışmasının diğer yapı taşı "Buenos Aires'in Dört Mevsimi" olarak bildiğimiz Astor Piazzolla'nın Cuatro Estaciones Porteñas isimli eseri. Eser, türünde başyapıt kabul ediliyor. Piazzolla bu eserde, Kuzey ve Güney Yarımküre'nin karşılık gelen her mevsiminden müzikal alıntılar ekleyerek Vivaldi'nin ünlü eseri "Dört Mevsim"e somut bir gönderme yapıyor.

Revich'in Piazzolla ve tango tutkusu annesinin onu 13 yaşında götürdüğü dans okulunda başlamış. Piazzolla'nın 4 Mevsim'inde, Vivaldi'de olduğu gibi, orkestra ile solo arasında karşılıklı bir atışma olduğunu söyleyen Revich, "Bu eserde müzik son derece çeşitlidir, bazen enstrümanlar arasında eğlenceli diyaloglar duyulur. Mesela eserin "Kış" bölümünde keman ve çello arasında süregelen tutkulu bir sohbeti rahatlıkla duyabilirsiniz. Piazzolla müziği kesinlikle çok dokunaklı. Bu tangolarda bazen hüzünlü, melankolik, birdenbire çok duygusal, öfkeli, mutlu, eğlenceli, çekici, tatlı ya da zarif olarak tanımlayabileceğimiz tüm bu duyguları duyabilirsiniz. İşte tüm bunlar Piazzolla müziğine harika canlılığını veren dahiyane karakteristik tango dokunuşlarıdır" dedi.

YURY REVİCH HAKKINDA

Rus asıllı Avusturya vatandaşı Revich, "Echo Klasik" (ECHO Klassik Awards) ve "Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri" (ICMA) ve "Viyana Beethoven Merkezi" (Beethoven Center Vienna) tarafından "Yılın Genç Müzisyeni" gibi birçok ödülün sahibi. Yury Revich besteciliğin yanı sıra kendi projesi olan "Sanat Konserleri" dizisi "Friday Nights With Yury Revich" (Yury Revich ile Cuma Akşamları) ve UNICEF ortaklığıyla düzenlediği "DREAMLAND" yardım konserleri organizasyonunun kurucusu ve sanat yönetmenliğini yürütüyor. Kendi kısa film ve videolarının rejisörlüğünü ve yönetmenliğini de yapan Revich, "Eye Jewellery" (Göz Mücevheri) adını verdiği tasarımların da yaratıcısı. 1991'de Moskova' da dünyaya gelen Revich, 4 kuşak kemancı bir ailden geliyor. İlk keman eğitimini babasından alan sanatçı daha sonra Moskova Müzik Akademisi'ne devam etmiş. Avrupa' daki çeşitli saygın okullarda tekniğini geliştirmek için eğitimler alan Revich Avusturya – Viyana'da yaşıyor.