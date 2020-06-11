Ödüllü fotoğraf yarışması başvuru bekliyor
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Ödüllü fotoğraf yarışması başvuru bekliyor

"Sarıyer Belediyesi 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması", İstanbullu fotoğrafseverlerin katılımını bekliyor.

Ödüllü fotoğraf yarışması başvuru bekliyor
11.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:04

"Sarıyer Belediyesi 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması", İstanbullu fotoğrafseverlerin katılımını bekliyor.

Sarıyer Belediyesi tarafından "Dört Mevsim Yaşayan Sarıyer" başlığıyla düzenlenen ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi 6 Kasım 2020 olarak belirlendi.

Sanatın gelişmesi ve yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma, her yaştan fotoğraf meraklılarının yanı sıra fotoğraf sanatına kendisini adamış profesyonellerin katılımına açık.

Usta sanatçılardan oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek fotoğrafların ödüllendirileceği, Tu¨rkiye Fotogˆraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı yarışmanın sonuçları 20 Kasım'da açıklanacak.

Yarışmada birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin lira para ödülünün yanı sıra, 3 kişiye biner liralık mansiyon ödülü, bir kişiye ise iki bin liralık özel ödül verilecek. Dereceye girenlere ayrıca TFSF tarafından altın, gümüş ve bronz madalya takdim edilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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