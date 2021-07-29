Ödüllü film 'Uzak Ülke' sinemaseverlerle buluşuyor
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Ödüllü film 'Uzak Ülke' sinemaseverlerle buluşuyor

Ödüllü film 'Uzak Ülke' sinemaseverlerle buluşuyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yönetmen ve senarist Erkan Yazıcı'nın, 1925'te Karadeniz'de geçen bir mübadele hikayesini anlattığı filmi, "Uzak Ülke" yarın vizyona girecek.

Yönetmen ve senarist Erkan Yazıcı'nın, 1925'te Karadeniz'de geçen bir mübadele hikayesini anlattığı filmi, "Uzak Ülke" yarın vizyona girecek.

Uluslararası Soçi Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen filmin yönetmeni Yazıcı, filmin çekim aşamasından festival süreçlerini  anlattı.

Yazıcı, Türkiye prömiyerini 39. İstanbul Film Festivali'nde yapan filmin, "merhamet ve güzellik arayışı" olduğunu belirterek, sinemada merhamet ve güzelliğin peşinde olduğunu, dünyayı bunların kurtaracağına inandığını söyledi.

"Film, 12 ülkede, çok değerli festivallerde gösterildi"

Filmin hikayesinin, cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllara odaklandığını dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti: "Uzak Ülke, iki öteki karakter üzerinden hikayesini şekillendiriyor. Birisi Binbaşı Osman; Milli Mücadele'ye büyük emeği geçmiş ulusal bir kahraman. Diğeri ise Yunanistan'a gönderilecek 12 yaşında bir Rum çocuk. Bu iki insan, benzer kaderin onları bir araya getirmesi sonucu Karadeniz'in kıyısında bir kampta zorunlu bir gemiyi beklemek durumunda kalıyor. O esnada görünürde ona bakıcılık yapan fakat kendisi de bir tutuklu olan Binbaşı Osman'ın hikayesiyle filmi tamamlıyoruz."

Erkan Yazıcı, 2018'in sonunda gerçekleşen çekimlerin 5 haftada tamamlandığını aktararak, uzun süren post prodüksiyon sürecinde hem festival seyircisine hem de ana akım izleyiciye uygun bir film ortaya çıkardığını dile getirdi.

Uzak Ülke'nin ilk kez 2020'de İstanbul Film Festivali'nde seyirci karşısına çıktığının altını çizen yönetmen Yazıcı, "Film, 12 ülkede, çok değerli festivallerde gösterildi. Bana ve kendisine çeşitli ödüller kazandırdı. Festival süreci hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Uzak Ülke seyirciyi merhamet duygusuyla yüz yüze bırakan bir film"

Yazıcı, Türkiye'de 159 salonda filmin gösterime gireceğini vurgulayarak, sinemaseverlerin internet üzerinden salonları ve seansları sorgulayabileceklerini belirtti.

Filmlerin çekilebilmesi için seyirci desteğinin önemine dikkati çeken yönetmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Çok olağanüstü şartlardayız ama salonların tedbirler aldığını biliyorum. İnsanların bu filmi bir fırsat olarak görmesini istiyor ve mutlaka gitmelerini, desteklemelerini bekliyorum. Sinema, merhamet denilen kavramla bizi birçok defa karşı karşıya getirmiştir. Uzak Ülke de seyirciyi merhamet duygusuyla yüz yüze bırakan bir film. O yüzden insanların bu filmi görmelerini isterim."

"Uzak Ülke" hakkında

Yapımcılığını Altın Yazıcı'nın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Murat Karabina, kurgusunu Umut Sakallıoğlu, müziklerini ise Burak Beşir yaptı. Filmin başrol oyuncuları arasında Haydar Şişman ile Abdurrahman Gönan yer aldı.

Yönetmen koltuğunda Erkan Yazıcı'nın oturduğu, Karadeniz Sahili'nde 1925 yılında geçen filmde, 12 yaşındaki Trabzon Rum'u Paris'in gemiye binmek için bekledikleri kamptan kaçmasıyla gelişen olaylar ve Binbaşı Osman ile arasında yaşananlar anlatılıyor.

Kaynak: Hürriyet

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