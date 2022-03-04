Ödüllü film "Flaşbellek", 8 Nisan'da vizyona girecek - Haberler

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Ödüllü film "Flaşbellek", 8 Nisan'da vizyona girecek

AA, Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Ödüllü film

Yönetmen ve senarist Derviş Zaim'in son filmi "Flaşbellek", 8 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen ve senarist Derviş Zaim'in son filmi "Flaşbellek", 8 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen film, Suriye savaşında yaralandığı için konuşmakta zorlanan Ahmet'in başından geçenleri ele alıyor.

Dram türündeki yapımda uluslararası kariyerleriyle dikkat çeken Orta Doğu sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri, Ali Süleyman, Husam Chadat ve Sara El Debuch rol aldı.

Suriyeli Hanin Abaji ile Hedi Ömer, Bisen Ömer ve Favaz Ömer kardeşler de filmde oynadı.

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, müziğini Marios Takoushis'in yaptığı filmin çekimleri 2019'da Gaziantep ve Konya'da tamamlandı.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Derviş Zaim, Yönetmen, Nisan, Film, Güncel, Haberler

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