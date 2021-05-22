Ödüllü doktorun adı caddeye verildi

Erbaa Belediyesi meclisi fen bilimleri alanında Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülü alan Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi ve Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı'nın adını ilçede bir caddeye verdi.

Erbaa Belediyesi meclisi fen bilimleri alanında Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülü alan Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi ve Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı'nın adını ilçede bir caddeye verdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından verilen Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri'nde fen bilimleri alanında ödül alan Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi ve Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı'nın adının memleketi Erbaa'da bir caddeye verilmesi kararlaştırıldı. Belediye meclisince yapılan toplantıda Türkiye'de cerrahinin gelişmesi ve birçok cerrahi kliniğinin kurulmasına katkı sağladığı için ödüle layık görülen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Bostancı'nın adı oy birliği ile Ertuğrul Gazi Mahallesindeki caddeye verildi.

Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı'nın yaptığı çalışmalarla ülke genelinde bilime büyük katkı sağladığını bu sebeple adını caddeye verme kararı aldıklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı alanında çok önemli işlere imza atan başarılı ve bu başarısıyla bizlerin gururlandığı bir hemşerimiz. Kendisiyle duyduğumuz gururu göstermek adına bir çalışma yaparak adını daha önce Sağlık Caddesi olan caddemize vermek istedik. Belediye meclisimize bu öneriyi sunarak gereken kararı aldık. Başarılı çalışmalarıyla ödüllere layık görülen kıymetli hemşerimizin adını bu şekilde memleketinde yaşatacağız." dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı