16.10.2019 17:36

Ödüllü Derik zeytininde hasat sezonu başladı

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde zeytin hasat sezonu düzenlenen törenle başladı. Törene katılanlar, zeytin hasadını gerçekleştirdi.

Mardin'in Derik ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün dünyaya tanıtma hayalini kurduğu ve geçmişi bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen zeytinde hasat başladı. Derikte düzenlenen hasat törenine, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas ve Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zeytin bahçelerini ziyaret ederek, çiftçilerle sohbet eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, başlayan zeytin hasadı sezonunun hayırlı olmasını ve çiftçilerin bol kazançlı bir hasat dönemi geçirmelerini diledi. Vali Mustafa Yaman, şehit kaymakamın projesinin günümüze kadar geldiğini ifade ederek, "Allah rahmet eylesin değerli kardeşim rahmetli Muhammed Fatih Safitürk'ün önderliğinde başlatılan ve bizimde destek olduğumuz bu proje 3 senedir devam ediyor. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak zeytin üreticileri, ilçe müdürlüğümüz ile kaymakamlığımıza gerekli destekleri veriyoruz ve bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Çünkü Derik zeytin için orijinal bir bölge ve coğrafya. Derik halhal zeytini çok tercih edilen bir zeytin. Derik zeytinin fidan üretiminde sıkıntı yaşıyorduk. Harran Üniversitesi ile işbirliği içerisindeyiz. İnşallah fidan üretim sayımızı artırmış oluyoruz. Derik orijinal hali ile Türkiye'de zeytin havzalarından biri haline gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu ise Derik zeytininden elde edilen yağın çok kaliteli ve güzel olduğunu ifade ederek, "Böyle bir lezzeti bir kadın arkadaşımızın ticari bir ürüne dönüştürmesinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bir sağlıkçı olarak bütün yemeklerinizde zeytinyağı kullanın ve bol bol zeytinyağı tüketin. İnşallah her yıl daha bereketli hasatlar alınır. Bu çalışmalara öncülük ettiği için şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a Mardin'e yürekten yaptığı bu katkılar için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Derik kaymakamı Hakan Kafkas da, Derik zeytinin tanıtılmasında verdikleri katkılarından dolayı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür etti. Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda Derik zeytininden üretilen yağın dünyanın en iyi yağı ödülünü aldığına dikkat çeken Kaymakam Kafkas, "Bu destekler sayesinde Derik zeytinin dünyaya tanıtılması konusunda çok ciddi mesafeler kat ettik. Valimizin destekleriyle 18 örnek zeytin bahçesi oluşturduk. Şuan 50 bin metrekare üzerine yaklaşık 20 bin zeytin ağacı diktik. Bunun yanında zeytinyağı entegre tesisi kurduk. Bu tesiste günlük olarak 20 ton zeytini sıkıp zeytinyağı haline getirebiliyoruz. Zeytinyağı paketleme işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. Londra'da düzenlenen London Olive Oil Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda Derik zeytininden üretilen yağ dünyanın en iyi yağı ödülünü aldık. Bu ödül bizim için çok anlamlı bir ödül oldu" şeklinde konuştu.

Etkinlikte Vali Yaman, eşi Gülseren Yaman ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu zeytin hasadı yaptı. Tören çiftçilere teleskopik zeytin toplama makinelerinin dağıtımıyla son buldu.

Kaynak: İHA