Ödüllerini Tosya Kaymakamı Verdi
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Ödüllerini Tosya Kaymakamı Verdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarında dereceye giren öğrenciler Kaymakam Deniz Pişkin tarafından ödüllendirildi.

Ödüllerini Tosya Kaymakamı Verdi
11.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:15

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarında dereceye giren öğrenciler Kaymakam Deniz Pişkin tarafından ödüllendirildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarında Tosya ilçesinden iki öğrenci dereceye girdi. Dereceye giren öğrenciler Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti. Öğrencilere ödüllerini veren Kaymakam Deniz Pişkin yaptığı açıklamada; "Milli Eğitim Bakanlığımız ile Server Gençlik ve Spor Kulübü arasında imzalanan protokol kapsamında bu yıl sekizincisi düzenlenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları"nın sonucunda ilçemizden iki öğrencimiz ödüle layık görüldü.

"Güzel Ahlak" konusunun bütünleyeni "Adap" temalı yarışmanın Kastamonu İl Biricisi ilçemiz Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Muhammed Esat Kalkan olurken, il üçüncüsü ise Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Büşra Özcan oldu. Öğrencilerimizi tebrik ederek ödüllerini vermenin mutluluğunu yaşadık. Velilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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