Ödülleri kendi maaşından karşılayacak Gaziantep'in Karkamış ilçesi Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçede düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere verilecek para ödüllerini kendi maaşından karşılayacak.

Gaziantep'in Karkamış ilçesi Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçede düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere verilecek para ödüllerini kendi maaşından karşılayacak.

Karkamış ilçesinde düzenlenen ödüllü kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler belirlendi. Yarışmada birinci olan Merve Nur Eteş birinci olarak, 2 bin TL paranın sahibi olurken Nebahat Gülnisa ikinci olarak bin TL ve Eylem Polat üçüncü olarak 500 TL para ödülünü almaya hak kazandı. Derece giren öğrencilerin ödülleri düzenlenen törenle teslim edileceği öğrenilirken, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, yarışmada ödül olarak verilecek toplam 3 bin 500 TL'yi ise alacağı maaştan karşılanacağını açıkladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA