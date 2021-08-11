Ödül töreninde Edis - Erkan Özerman gerilimi
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Ödül töreninde Edis - Erkan Özerman gerilimi

Ödül töreninde Edis - Erkan Özerman gerilimi
Hürriyet - Haberler | Magazin

MORALİM BOZULDUEdis, gecede "yılın en iyi pop müzik erkek sanatçısı" ödülü aldı.

MORALİM BOZULDU

Edis, gecede "yılın en iyi pop müzik erkek sanatçısı" ödülü aldı. Kendisinden sonra "yaşam boyu onur ödülü"nü almak için Erkan Özerman, sahneye çıktı. Edis, bu sırada salondan ayrılmak için yerinden kalktı. Bunu gören Özerman, sahneden Edis'e şöyle seslendi: "Çocuğum Edis, büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir. Arkanı dönüp gidemezsin." Törenin yapıldığı gemiden inen ünlü şarkıcı ise Özerman'ın sözleri hakkında "Moralim bozuldu" demekle yetindi.

Erkan Özerman, ödül törenin ardından Edis hakkında "Şarkıcı olmak başka, star olmak başka" açıklamasını yaptı.

En İyi Magazin Gazetesi

Gecede "yılın en iyi magazin gazetesi ödülü"nün sahibi Kelebek oldu. Ödülü, yazarımız Orkun Ün aldı.

Hasta olduğundan düşünemedi

Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, "yılın en duyarlı iyilik hareketi" seçildi. Levent, Erkan Özerman ile Edis arasındaki gerginlik hakkında şunları söyledi:

Haluk Levent, Ahbap Derneği'yle 'yılın en duyarlı iyilik hareketi', 'Vasiyet' albümüyle 'yılın en iyi proje albümü' ödüllerini aldı.

"Talihsiz bir durum oldu Edis buraya gelirken de 'Bugün aşı oldum, rahatsız hissediyorum' dedi. Hepimizin hataları vardır. Edis iyi niyetli bir çocuk, hastalığından dolayı düşünemedi."

Berna Narmanlı Arpacı'ya ait tablo Bitexen tarafından 500 bin TL'ye satın alındı. Elde edilen gelir Ahbap Derneği'ne bağışlandı.

Bekarlığa veda partisi sürprizi

Hande Yener, ödül töreninde "yılın en iyi kadın pop müzik sanatçısı" seçildi. Yener, geceye cesur bir kıyafetle katıldı.

Hande Yener'in kuru kafa şeklindeki çantası ve takıları dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, "Bu ödül törenindeki bütün kazanç Ahbap Derneği'ne bağışlanacak. Yoksa asla gelmeyi düşünmüyordum" dedi. Ünlü şarkıcı, geceye nasıl hazırlandığını ise şöyle anlattı: "Geceye iki file çorapla hazırladım. Kadınlar adına özgürlük diliyorum."

Yener, yan teknedeki bekarlığa vedasını kutlayan bir hayranı da kıramayarak yanlarına uğradı. Ünlü şarkıcı, hayranlarıyla eğlenip şarkı söyledi.

Hande Ünsal, "Gönder Gelsin" şarkısıyla "yılın en iyi single'ı" ödülünün sahibi oldu. Ünsal, "Konser maratonum başladı. İnanın sevgilim Serkan'la (Balkan) bile görüşemiyorum" dedi.

Yılmaz Morgül, 'yılın en iyi Türk sanat müziği erkek sanatçısı' ödülünü alırken sahnede Türk bayrağı açtı.

 

Türkü, 'yılın en iyi Türk halk müziği sanatçısı' seçildi.

Melek Mosso, 'yılın en iyi dizi film müziği' ödülüne sahip oldu.

Tuğçe Sarıkaya Dağıstan- Güven Dağıstan

ÖDÜLLER

Yılın en iyi magazin gazetesi: Kelebek

Tiyatro meslek emek ve onur ödülü: Müjdat Gezen Yaşam boyu onur ödülü: Erkan Özerman

Yılın en duyarlı iyilik hareketi: Ahbap-Haluk Levent Yılın en iyi proje albümü: Haluk Levent-"Vasiyet"

Yılın en iyi pop müzik erkek sanatçısı: Edis Yılın en iyi şarkısı: Edis-"Martılar"

Yılın en iyi kadın pop müzik sanatçısı: Hande Yener Yılın en iyi cover albümü: Ceylan Ertem-"Cahille Sohbeti Kestim"

Yılın en iyi Türk sanat müziği erkek sanatçısı: Yılmaz Morgül

Yılın en iyi Türk sanat müziği kadın sanatçısı: Ayfer Er

Yılın en iyi single'ı: Hande Ünsal-"Gönder Gelsin"

Yılın en iyi dizi film müziği: Melek Mosso-"Hiç Işık Yok" (Çukur)

Yılın en iyi Türk halk müziği sanatçısı: Türkü

Kaynak: Hürriyet

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