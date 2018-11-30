Ödül Maaşını Şehit Yakınlarına Bağışladı

Batman'da Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde personel şefi olarak çalışan Serdar Şahin, çalışmaları dolayısıyla valilikçe takdir edilen bir aylık maaş ödülünü şehit yakınlarına bağışladı.

Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Şefi Şahin'e, çalışmaları dolayısıyla valilik takdiriyle bir aylık maaş tutarında ödül verildi.

Şahin, ödülünü Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Mutalip Çelik'e teslim etti.

Kendisine verilen bir aylık maaş ödülünü Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bağışlamayı doğru bulduğunu ifade eden Şahin, "Ülkemizin en zor zamanlarında canlarını hiç sayarak vatanımızın birlik ve bütünlüğü adına hiç düşünmeden canlarını veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarına bir nebze olsun katkıda bulunmak istedim." dedi.

Dernek Başkanı Mutalip Çelik de Şahin'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.