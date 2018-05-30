Ödül Kazanarak İstanbul'a Gelen Murat Ceylan Sevgilisiyle Dudak Dudağa Poz Verdi
Survivor'da ödül oyununu kazanarak İstanbul'a gelen Murat Ceylan, sevgilisi Lera Marchuk ile dudak dudağa poz verdi.
Geçtiğimiz günlerde büyük ödülü kazanan Gönüllüler ekibi İstanbul'a geldi. Herkes, sevdikleriyle buluşurken en dikkat çeken görüşme Murat Ceylan'ın oldu. Murat Ceylan sevgilisi Lera Marchuk ile buluşup romantik pozlar verdi.
DUDAK DUDAĞA POZ VERDİ
Survivor'da yarışan Murat Ceylan sevgilisine olan hasretini sürekli dile getiriyordu. Ödülü kazanıp soluğu İstanbul'da alan Murat, sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Murat'ın sevgilisi Lera Marchuk Instagram'da dudak dudağa pozlarını paylaştı.
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR
Survivor'da yarışan Murat Ceylan'ın sevgilisi Lera Marchuk Instagram sayfasında blogger ve ünlü bir model. Marchuk paylaştığı özel pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Ukraynalı güzel modelin Instagram'da 27 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
İşte Murat Ceylan ve sevgilisinin romantik pozu:
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BU MURAT ANCAK KIZLAR KATEGORİSİNDE YARIŞSA BELKİ İLK 4 E GİRER. BECERİKSİZ VE HER KAYBETTİĞİ YARIŞTAN SONRA ARKADAŞLARINA TAKTİK VERİYOR. BİLİYORSAN SEN YAPACAKSIN ANLATMAYACAKSIN KEKO.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BENZİN 6, 30. . USD 4, 55. . . EKMEK 2 LİRA. . . ASGARİ ÜCRET 1. 603 TL EV KİRA 2 ÇOCUK VAR VE BİRİ OKUYORSA. . BUYRUN KAĞIT KALEM HESAP YAPIN. İŞİN İÇİNDEN ÇIKIN. SONRA MEMLEKET İYİ YÖNETİLİYOR DEYİN. BENDE SİZE OY ATARIM SÖZ. BURDA ÇIKMIŞSINIZ MURAT SEVGİLİSİNE YAPIŞIP AYAKTA GÖTÜRMESİNE ALKIŞ TUTUYORSUNUZ.Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
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tam bir hanzoCevap Yaz 16 8 Yayından KaldırNAVAJHO: kim? sen mi?5 7 Yayından Kaldır
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Adam uzun zamandır orada dolmuş artık ne yapsın . . .Cevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır