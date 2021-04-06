ODÜH Daire Başkanı Özgür Balcı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
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ODÜH Daire Başkanı Özgür Balcı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel
ODÜH Daire Başkanı Özgür Balcı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler (ODÜH) Daire Başkanı Özgür Balcı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler (ODÜH) Daire Başkanı Özgür Balcı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Balcı, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'ı makamında ziyaretinde, müdürlüğün 2021 yılı program ve odun dışı orman ürünleri eylem planları kapsamında durum değerlendirmesi yaptı.

Karaisalı ilçesinde kurulan lavanta bahçesini ve mesire yerlerini ziyaret eden Balcı, Pos Orman İşletme Müdürlüğü Meydan Yaylası Ekoturizm Alanı'nı inceledi.

Kozan'da bal kooperatifini ziyaret ederek Başkan Emrah Zararsız ile Adana Bal Birlik Başkanı Yunus Kılıçkaya'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, Kozan İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda Saimbeyli, Feke, Kozan ve Kadirli orman işletme müdürleri ekibi ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Balcı, yapılan çalışmaları başarılı bulduğunu belirterek, ekoturizm konusunda Adana'nın çok büyük potansiyele sahip olduğunu, insanların doğayla bütünleşme ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması açısından mesire yerlerinin önemli olduğunu kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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