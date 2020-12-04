ODÜ uygulama arazisinde seralar kuruluyor
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ODÜ uygulama arazisinde seralar kuruluyor

04.12.2020 17:08 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:13
ODÜ uygulama arazisinde seralar kuruluyor

Ordu'da modern seracılığın yaygınlaştırılmasının hedeflendiği "DOKAP Bölgesi Polikarbon Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama arazisinde her biri 144 metrekare olan 10 adet polikarbon araştırma, demonstrasyon ve...

Ordu'da modern seracılığın yaygınlaştırılmasının hedeflendiği "DOKAP Bölgesi Polikarbon Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama arazisinde her biri 144 metrekare olan 10 adet polikarbon araştırma, demonstrasyon ve eğitim amaçlı seranın kurulum çalışmalarına devam ediliyor.

Temel olarak topraklı ve marul, domates, hıyar, fasulye gibi topraksız kültürde sebzecilik, çilek yetiştiriciliği, süs bitkileri, fide seracılığı ya da üzümsü meyve yetiştiriciliği yapılacak olan seralardan tohum, fide ve fidanlar sertifikalı olarak temin edilebilecek. Yapılacak araştırma ve uygulamalarla Ziraat Fakültesinin Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Tarla Bitkileri ile Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümleri tarafından bölge ve dünya tarımının sorunlarına çözümler sunulması hedefleniyor.

İncelemeler sırasında Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan'a eşlik eden Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, "Bu seralarımızdaki çalışmalar DOKAP destekli olarak yürütülmektedir. DOKAP destekli olarak yürütülen bu proje polikarbon seracılığın yaygınlaştırılması kapsamında yapılıyor. Bu seralar ilgili bölümlere tahsis edildiğinde o bölümler kendi amaçları doğrultusunda farklı araştırma ve uygulama yapabilecekler, ayrıca eğitim öğretim amaçlı kullanabilecekler." dedi.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, uygulama arazisinde bölgeye özgü ürünlerle ilgili verim artırmaya ve yöreye uygun meyve sebze türlerine yönelik, ayrıca üreticilere yol göstermek adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Rektör Akdoğan, "Burada araştırma, uygulama ve eğitim amaçlı kurulacak olan seralarımızda da örneğin bir sebzenin en ideal anlamda nasıl yetiştirildiği, hangi özelliklere sahip olduğu ve daha iyi nasıl yetiştirilebileceği ve bu bölgenin tarımına hangisinin daha uygun olduğu ilgili bölümlerimiz tarafından araştırılacaktır. Seracılığın bölgemizde yaygınlaştırılması ile sebze yetiştiriciliğinde, fındık ile ilgili çalışmalarda önemli ilerlemelerin kaydedilmesi, bölgemizde seracılık ile ilgili sanayinin gelişmesi bu bağlamda Üniversitemizde gerçekleştirilecek bilimsel yayınların daha da artması hedeflenmektedir" dedi. - ORDU

ODÜ uygulama arazisinde seralar kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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