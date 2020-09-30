ODÜ meyve bahçesinde hasat şenliği
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ODÜ meyve bahçesinde hasat şenliği

30.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:23
ODÜ meyve bahçesinde hasat şenliği

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi araştırma ve uygulama arazisinde yetiştirilen elma ve üzüm meyvelerinin hasadı yapıldı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi araştırma ve uygulama arazisinde yetiştirilen elma ve üzüm meyvelerinin hasadı yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ziraat Fakültesi araştırma ve uygulama arazisinde gerçekleştirilen hasat şenliğinde, 12 dönümlük meyve bahçesinde yer alan üzüm, elma, kivi, erik ve çilek dahil olmak üzere 30 tür meyvenin bulunduğu bahçede hasat durumuna gelen elma ve üzüm meyvelerinin hasadı yapıldı.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, üniversitelerin bilimsel araştırmalarla bulunduğu şehre, bölgesine, ülkesine ve topluma rehberlik eden bilgi üretim merkezleri olduğuna dikkat çekti. Akdoğan, "Üniversitemiz Ziraat Fakültesi araştırma ve uygulama arazisinde bölgemizin ürünleriyle ilgili verim artırmaya ve yöreye uygun meyve sebze türlerine yönelik, ayrıca üreticilerimize yol göstermek adına önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bununla birlikte bölgemizin en önemli tarım ürünlerinden olan fındık ile ilgili detaylı çalışmaların yapılması için üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz fındık uygulama ve araştırma merkezinde de nitelikli bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Üniversitemiz, bölgemizdeki tarımsal alanlardan elde edilen verimliliğinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu vesile ile gerçekleştirdikleri gayretli çalışmalarından dolayı akademisyenlerimizi tebrik ediyor, gerçekleştirilen hasadın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hasat şenliğine Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Gazi Demir, ODÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Niyazi Taşçı ve Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, akademisyenler ve davetliler katıldı. - ORDU

ODÜ meyve bahçesinde hasat şenliği
ODÜ meyve bahçesinde hasat şenliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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