ODTÜ Virüsle Mücadele için Robot Geliştirdi Koronavirüs ile mücadele edilen şu günlerde, pek çok büyük firma, araştırma merkezleri, üniversiteler, tekno kentler, virüsle mücadeleye destek vermek amacıyla çok sayıda Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor.

Koronavirüs ile mücadele edilen şu günlerde, pek çok büyük firma, araştırma merkezleri, üniversiteler, tekno kentler, virüsle mücadeleye destek vermek amacıyla çok sayıda Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor. Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren kurumlardan birisi de Ortadoğu Teknik Üniversitesi.

ODTÜ bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Corona virüsü araştırmalarında kullanılmak üzere yapay zekâ tabanlı bir arama motoru ve insan kullanımına gerek olmadan dezenfeksiyon sağlayabilen bir robot geliştirildi. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Corona virüsüyle mücadeleye destek vermek için üniversite bünyesinde görev yapan araştırmacıların kendi alanlarında yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Geliştirilen arama motoru ve robot ile ilgili bilgiler veren Kök, çalışmaların ODTÜ Berimsel Ontoloji Laboratuvarı uzmanlarından Doç. Dr. Aziz Fevzi Zambak, Erdem Ünal, Onur Yeşil ve Tennur Baş'ın yer aldığı "Funktor" girişimi tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

ODTÜ'den koronavirüs robotu

Koronavirisü araştırmalarında kullanılmak üzere yapay zekâ tabanlı CARNAP isimli bir arama motorunun, tıp ve yaşam bilimleri alanındaki bilimsel araştırmalarda en sık karşılaşılan, binlerce makale ve veri arasından doğru kaynaklara zamanında ulaşabilme ve analiz etme işlemlerini diğer arama motorlarına göre çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirebildiği ifade ediliyor. CARNAP isimli yapay zekâ tabanlı arama motorunun yanı sıra, geliştirilen robot ile ilgili de bilgi veren Kök, insan kullanımına gerek duyulmadan dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirebilen robotun, Corona virüsüne karşı kapalı alanların dezenfeksiyonu için kullanılabileceğini belirtti. Robotun merdiven çıkma yeteneğine sahip olduğu ve üzerinde 5 litre dezenfektan tankı ile 180 derece dönebilen püskürtme cihazının bulunduğu ifade edildi. 8 saat kesintisiz çalışabilme yetisine sahip ultraviyole lambaları bulunan robotun, virüs ve mikroorganizmaları etkisiz hale getirmede kullanılması hedefleniyor.