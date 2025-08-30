ODTÜ ve Atatürk Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette iki üniversite arasındaki iş birliği olanakları ele alındı.

Rektörlük makamında yapılan görüşmenin ardından heyet, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (DAYTAM) ziyaret ederek merkezde yürütülen projeler hakkında DAYTAM Müdürü Doç. Dr. Bilal Nişancı'dan detaylı bilgi aldı. Heyet, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme alanındaki çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında bilimsel araştırmaların desteklenmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve akademik iş birliğinin güçlendirilmesini içeren bir protokol imzalandı. Protokolün, üniversitelerin sahip olduğu bilgi birikimi ve araştırma altyapısının daha etkin kullanılması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "ODTÜ gibi köklü bir üniversiteyle bilimsel ve akademik alanlarda iş birliği yapmak akademik yelpazemize katkı sunacaktır. Bu protokol hem üniversitelerimizin hem de ülkemizin bilimsel üretimine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Hacımüftüoğlu'na teşekkür ederek: "Atatürk Üniversitesinin araştırma altyapısını yerinde görmek bizim için çok değerliydi. İmzaladığımız protokol, ortak hedeflerimize ulaşmada bizlere önemli bir başlangıç fırsatı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, iki üniversite arasında atılan bu güçlü adımın, gelecekte ortak bilimsel çalışmalar ve öğrenci odaklı projelerle taçlandırılması temennisiyle sona erdi. - ERZURUM