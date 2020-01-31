ODTÜ Rektörlüğünden "Eymir Gölü" açıklaması

31.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:20

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, Eymir Gölü'ndeki çalışmaların mevcut Eymir Gölü Yönetim Planı çerçevesinde, ODTÜ ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilgili birim ve uzmanlarından oluşacak ekiplerce müşterek yürütüleceğini bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesince Eymir Gölü'nde yapılacak çalışmalara ilişkin basın organlarında çeşitli haberler yer aldığına işaret edildi. Açıklamada, ODTÜ'nün, Eymir Gölü yönetimiyle ilgili tüm birimlerin katkıları ile Avrupa Birliği tarafından geliştirilen EUROSITE Avrupa Rehberi kullanılarak; farklı disiplinlerden bilim insanları, alanla ilişkili sivil toplum kuruluşları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün katılımı ile oluşturduğu mevcut Eymir Gölü Yönetim Planı bulunduğu belirtildi.

"Eymir Gölü Yönetim Planı"nın, farklı disiplinlerden bilim insanları ve araştırmacılar, idari birimlerden ilgili yetkililer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri, öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapılan iki ayrı Eymir Gölü Yönetim Planı Çalıştayı sonrasında yayımlandığı kaydedilen açıklamada, alan tanımı ile ekolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel değerlendirmeler, hedefler ve yönetimi bu hedeflere ulaştıracak faaliyetlerin belirlendiği ifade edildi.

Sonraki aşamada ise her bir faaliyetin yürütülmesinde kurum veya kuruluşların görev ve sorumluluklarının tanımlandığı ve faaliyet planlarının hazırlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu çalışmalar; Gölbaşı Özel Çevre Koruma Alanı Yönetim Planı'na eş zamanlı olarak yürütülmüş ve planın, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Alanı Yönetim Planı ile uyumlu ve planın tamamlayıcısı olmasına özellikle özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda 3 ideal hedef (uzun vadeli hedef), 1. Beş Yıllık Uygulama Dönemi'nde gerçekleştirilmesi öngörülen 9 uygulama hedefi ve yönetimi bu hedeflere ulaştıracak 36 faaliyet planlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Kasım 2019 tarihinde gönderilen proje önerisi, halihazırda uygulanmakta olan plan ve projelerde gecikmeye sebep verebileceğinden, söz konusu proje çalışmalarının mevcut Eymir Gölü Yönetim Planı çerçevesinde, sadece üniversitemiz ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilgili birim ve uzmanlarından oluşacak ekiplerce müştereken yürütülmesinin daha etkin ve uygun olacağı üniversitemiz tarafından belirtilmiştir.

Bu çerçevede, haberlere konu olan 7 maddelik çevre düzenleme ve iyileştirme projeleri üniversitemiz tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sunulmuş olup üniversitemizin bu önerileri kabul edilmiştir."

ODTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Eymir Gölü Yönetim Planı rehberliğinde üniversite tarafından tespit edilen düzenleme ve iyileştirme projelerinin şunlar olduğu belirtildi:

ASKİ su şebekesinin Eymir'e kadar uzatılması

Eymir Gölü içerisinden geçen havai elektrik hattının yeraltına alınması

İhtiyaca uygun olarak yeni bisiklet ve yaya yollarının yapılması ve/veya mevcut yolların iyileştirilmesi

Mevcut taşıt yollarının asfalt veya çevreye duyarlı malzemelerle kaplanması

Eymir'den ASKİ kanalizasyon hattına bağlantının yapılması

Göl içi ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması

Eymir'deki tuvaletlerin tadilatı ve yenilenmesi

Kaynak: AA