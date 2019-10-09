ODTÜ öğrencileri Sinop Belediyesinde

09.10.2019 12:23

Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri "Planlama Stüdyosu" çalışmaları kapsamında Sinop'a gelerek Başkan Barış Ayhan'ı ziyaret etti.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 8 akademisyen ve yaklaşık 40 öğrenci ile Sinop'ta bir dizi inceleme yapmak ve "Planlama Stüdyosu" kapsamında araştırmalarını sürdürmek üzere Sinop'ta çalışmalara başladı.



Belediye toplantı salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, ODTÜ Prof. Dr. Çağatay Keskinok, Prof. Dr. Ela Babalık, Prof. Dr. Bahar Gedikli, Dr. Ör. Üyesi Burak Büyükcivelek, Araştırmacı Görevli Selen Karadoğan, Ar. Gör. Ebru Şevik, Ar. Gör. Busen Özgür, Araştırma görevlisi Begüm Sakar ve öğrenciler katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Barış Ayhan yaptığı açıklamada, "Sinop Belediye Başkanı olarak sizin Sinop'tan çok güzel anılarla, çok güzel dostluklarla ayrılmanızı temenni ediyorum. Çünkü Sinop mutluluğun başkenti, biz Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı coğrafyada yaşıyoruz. Sinop, Türkiye'nin en kuzey ucu, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı bir kent ve kadının kendini en güçlü hissettiği kent. 7000 yıldan fazla bir tarihi var; Sinop'ta nereyi kazsanız tarih fışkırır, her tarafı tarih kokan bir kent. Tarihte teknik açıdan bir takım sıkıntılar yaşanmış, bence kent yanlış bir yere kurulmuş, keşke biz bu kenti şimdi yapmaya çalıştığımız gibi aslında ana kara üzerine kurabilseydik de bu yarım adadaki tarihi gün yüzüne çıkarabilsek, tüm dünya ile bu tarihi paylaşabilseydik o zaman belki çok daha yıllar öncesinde Sinop'u dünya çapında bir turizm destinasyonu haline getirebilirdik. Bu tarihi kenti tüm dünya ile paylaşabilirdik. Geçmişte olanları kenara bırakıp geleceğe bakmamız gerekiyor. Bizim hayalimiz, bizim isteğimiz Sinop'un tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarmak, bütün dünya ile bunu paylaşmak bu amaçla mücadele ediyoruz. Sizlerin de bu amaca giden yolda bize katkı sağlayacağınızı düşünüyorum, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA