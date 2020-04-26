"ODTÜ, ödüllü dijital sistemiyle uzaktan eğitimde fark yarattı"
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"ODTÜ, ödüllü dijital sistemiyle uzaktan eğitimde fark yarattı"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, 2007'den beri açık ders malzemeleri konusunda edindikleri deneyimle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan öğretim araçlarını örgün öğretim sistemine çok iyi entegre etmeyi başardıklarını belirterek,...

26.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:14

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, 2007'den beri açık ders malzemeleri konusunda edindikleri deneyimle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan öğretim araçlarını örgün öğretim sistemine çok iyi entegre etmeyi başardıklarını belirterek, "Bu konuda ödüllü dijital sistemlerimizle fark yarattığımızı düşünüyoruz." dedi.

Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ODTÜ'nün koronavirüs salgını sürecinde üniversitede öğretim üyelerinin yürüttüğü uzaktan öğretim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Herkesin kullanımına açık ve dijital ortamda yayımlanan yüksek kaliteli eğitsel kaynaklar olan açık ders malzemelerinin 2001 yılında MIT tarafından başlatıldığını hatırlatan Kök, bu uygulamanın daha sonraki yıllarda dünyaya yayıldığını anlattı.

Türkiye'de 2007'de Ulusal Açık Ders Malzemeleri konsorsiyumunun kurulmasında ODTÜ'nün aktif bir üye olarak çalışmalara katıldığını belirten Kök, bu gelişmeyle üniversitenin kendi açık ders malzemeleri sistemini kurduğunu ve bu sistemin ulusal ve uluslararası arenada pek çok ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Koronavirüs salgının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın üniversitelerde uzaktan öğretimin başlatılması yönündeki açıklamalarına değinen Kök, şöyle devam etti:

"YÖK'ün açıklamasının hemen ardından 23 Mart'ta uzaktan öğretim derslerini başlattık. Böylece, ODTÜ olarak 2007'den beri açık ders malzemeleri konusundaki deneyimimizle, koronavirüs salgını sürecinde uzaktan öğretim araçlarını örgün öğretim sistemine çok iyi entegre etmeyi başardık. Bu konuda ödüllü dijital sistemlerimizle fark yarattığımızı düşünüyoruz. Akademisyenler, öğrenciler ve kendini geliştirmek isteyen herkes için halihazırda pek çok ders erişime açık. ODTÜ'deki açık ders malzemelerinin 13'ü YÖK Dersleri Platformu'na da entegre edildi. Ayrıca üniversite olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen uzaktan eğitim programlarına katkı sağladık."

"Online öğretim yöntemleri tek platformda toplandı"

Daha önceki yıllarda yükseköğretim gereksinimleri için ODTÜ'de özel olarak geliştirilmiş "ODTÜClass" isimli öğretim yönetim sistemiminin kapasitesini artırdıklarını belirten Kök, böylece dersleri gerektiğinde çevirim içi olarak da vermek için gerekli araçların bütünleşik olarak çalıştığı bir öğretim yönetim sistemi kurduklarını söyledi.

Uzaktan eğitimle birlikte ODTÜClass sistemine video konferans yöntemiyle online ders yapılmasına imkan veren senkron ve asenkron araçları da eklediklerini anlatan Kök, şöyle devam etti:

"Böylece ODTÜ'de uzaktan öğretimde kullanılabilecek çok sayıda araç öğretim elemanlarımızın kullanıma sunuldu. Asenkron ders seçeneğinde ODTÜClass sistemi üzerinden ders notları, sunumlar, okuma dosyaları, ödevler ve diğer kaynakları sunup, öğrencilere forum servisi aracılığıyla etkileşimli tartışma ortamı sunuluyor. Senkron ders seçeneğinde ise aynı anda 100 kişiye kadar oturum açılabilen uygulamalarla çevirim içi toplantı düzenleniyor. Böylece öğrencilerimiz, tek bir platform üzerinden farklı online öğretim yöntemlerini kullanabiliyorlar."

Sınav yapılabiliyor

Kök, ODTÜClass'ta öğretim üyelerine ölçme değerlendirme imkanı da verildiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Sistemimizde, her öğrenciye farklı soru grupları ile ara sınav da yapabiliyoruz. ODTÜClass üzerinde çeşitli sınav seçenekleri kullanılabiliyor ve çevirim içi sınavlar kayıt altına alınabiliyor. İstenilen derslerde video konferans destekli sınavlar yapılabiliyor."

Kök, uzaktan öğretime geçişle ilgili bilgi ve deneyimlerini diğer üniversitelerle de paylaştıklarını belirterek, "Uzaktan eğitim için kullanılan yöntemleri Türkçe ve İngilizce olarak tanıtmak üzere özel hazırladığımız internet sayfasını https://its.metu.edu.tr/uzaktanegitim/ tüm üniversitelerin kullanımına açtık, bu özel uygulamalar için tanıtım filmleri de hazırladık." diye konuştu.

Çocuk kitapları ücretsiz erişimde

ODTÜ Yayıncılık tarafından yayımlanan çocuk kitaplarının da ODTÜ-MEB iş birliğiyle mobil araçlardan ulaşılan Öğretmen Kitaplığı'nda ücretsiz erişime açıldığını aktaran Kök, çocuk kitapları dışında kalan bazı basımları da açık erişime sunma hazırlığının yapıldığını vurguladı.

Üniversite adayları için meslek ve ODTÜ tanıtımlarını da Youtube kanalları üzerinden canlı olarak yapmaya başladıklarını belirten Kök, ayrıca interneti olmayan öğrencilere de destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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