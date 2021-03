ODTÜ'nün yerli aşısında TİTCK başvurusu tamamlandı

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel, yerli ilaç firmasıyla geliştirdikleri Covid-19 aşısıyla ilgili Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) başvuru sürecinin tamamladığını söyledi. Gürsel, "İnşallah başvurumuz kabul görürse çok yakın zamanda insan klinik çalışmalarına başlamayı ümit ediyoruz" dedi.

Bilim insanı ve girişimci kadınlar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) çevrim içi düzenlendiği 'Bilimde Kadının Sesi' konulu panelde buluştu. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen panele, ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel, Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar ve Kobay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Begüm Buğdaycı Açıkkol konuşmacı olarak katıldı. Panelistler, burada yürüttükleri projeler hakkında bilgi vererek, TÜBİTAK ile yollarının nasıl kesiştiğini ve kadınların bilim dünyasına katkılarını anlattı.

'İNSAN KLİNİK ÇALIŞMALARINA BAŞLAMAYI ÜMİT EDİYORUZ'ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel, panelde, Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında yerli bir ilaç firmasıyla geliştirdikleri aşıyla ilgili bilgi verdi. Pandemi sayesinde kadının bilimdeki yerinin önem kazandığını vurgulayan Gürsel, "Yerli aşılar için TÜBİTAK İlaç Platformu altında çalışan bir grup olarak 1 yıldır genç araştırmacılarımızla gece gündüz büyük mücadeleler verdik. Bugün benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü bizim grubumuzun TİTCK'ya başvurusunu tamamladık. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe denk gelmesi beni çok duygulandırdı. İnşallah başvurumuz kabul görürse çok yakın zamanda insan klinik çalışmalarına başlamayı ümit ediyoruz. Faz 1'in başlaması TİTCK'nın değerlendirmesine kalmış bir süreç. Sonucu biz de heyecanla bekliyoruz" dedi.'AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARINDA YER ALANLARIN YÜZDE 70'İ KADIN'TÜBİTAK Başkanı Mandal ise, Covid-19 Türkiye Platformu ve bununla birlikte yaşanılan süreçlerin birçok yeniliği beraberinde getirdiğini söyledi. Covid-19 Türkiye Platformundaki 436 araştırmacının 300'ünün genç araştırmacı olduğunu ve bunun yüzde 70'inin kadın araştırmacılardan oluştuğunu ifade eden Mandal, "Türkiye'de şu an aşı ve ilaç çalışmalarında başarı varsa bunun arkasında kadın bilim insanlarımız, kadın araştırmacılarımız, kadın öğrencilerimiz var. Bunların geceli gündüzlü çalıştıklarına şahitlik ediyorum. Şu an aşı ve ilaç çalışmalarındaki araştırmacıların yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor" diye konuştu.'FAZ 1 ÇALIŞMASI İÇİN İLK AŞILANACAK KİŞİLER BİZİZ'Mandal, Prof.Dr. Mayda- İhsan Gürsel'in aşısının TİTCK'ya başvurusunun yapıldığını hatırlatarak, "Sonucunu bekleyeceğiz. Faz-1 genelde insanların hala acabalarının olduğu bir noktadır. Faz-1 çalışması için ilk aşılanacak kişiler biziz, adayız. Bunu bizim hocalarımızın yaptığı aşıya olan güvenin belirtisi olarak ifade etmek istiyorum. 2'nci ve 3'üncü aşımız da haftalar mertebesinde TİTCK'e inşallah teslim edilecek. Ondan sonra hızlı bir şekilde değerlendirilip olumlu sonuçlar alıp insanlara uygulama noktasına gelmek istiyoruz. Güzel günler için çalışıyoruz. Hocalarımızın geliştirdikleri aşılar en azından tasarladıkları yaklaşım noktasında şu an kullanılan aşılara göre çok daha iyi bir şekilde tasarlanma noktasında oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ