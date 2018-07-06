ODTÜ'nün Mezuniyet Törenindeki Pankartlar Büyük Tepki Topladı

Orta DoğU Teknik Üniversitesinin 2017-2018 mezuniyet töreninde öğrenciler önceki yıllarda olduğu gibi hazırladıkları pankartlarla güne damga vurdu.

"TRT'Yİ DIŞARI ALABİLİR MİYİZ"

24 Haziran seçimlerini temel konu olarak ele alan öğrenciler, Muharrem İnce'nin TRT için yaptığı "TRT'yi dışarı alabilir miyiz?" çıkışını pankartlarına taşıdı.

ERDOĞAN HAKKINDAKİ PANKARTLAR BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da hakaret içerikli pankartlar taşıyan öğrenciler özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bazı öğrencilerin ellerinde taşıdığı LGBT bayrakları da sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmadı.

ODTÜ öğrencilerinin mezuniyet töreninde açtığı pankartlara sosyal medyadan gelen bazı tepkiler: