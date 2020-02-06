ODTÜ'lü öğrencilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılandığı dava karar için ertelendi

06.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:40

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) 2018'de düzenlenen mezuniyet töreninde taşıdıkları karikatürlü pankart ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle 4'ü öğrenci 5 kişi hakkında açılan davanın 4. duruşması görüldü. Mahkeme, sanıklar hakkındaki kararını vermek üzere duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.



Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşma salonunda görülen davaya sanık Dilan Can Yıldırım ve sanık avukatları katıldı. Mahkemede beyanda bulunan sanık Yıldırım, davanın önceki celselerinde verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek, beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını celse arasında vereceklerini bildirdi. Mahkeme hakimi, gelecek celse sanıklar hakkındaki kararını vereceğini bildirerek, duruşmayı 1 Haziran'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA