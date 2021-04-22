ODTÜ'lü akademisyenler 23 Nisan etkinliğinde çocukların bilimle ilgili merak ettiklerini yanıtlayacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan "Bilimin Işığında 23 Nisan" isimli etkinliğinde akademisyenler okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilim ve teknoloji konularındaki sorularını yanıtlayacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan "Bilimin Işığında 23 Nisan" isimli etkinliğinde akademisyenler okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilim ve teknoloji konularındaki sorularını yanıtlayacak.

Etkinlik, yarın saat 15.30'dan itibaren ODTÜ YouTube hesabından (https://www.youtube.com/user/middleastechuniv) canlı yayınlanacak.

ODTÜ Rektör Danışmanı ve Toplum ve Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Eren Kalay moderatörlüğünde, "Çocuklar soruyor, ODTÜ hocaları yanıtlıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, okul öncesi ile ilk ve orta okul öğrencileri bilim-teknoloji konularında ve gündelik yaşama dair merak ettikleri soruları kısa videolar halinde yöneltecek.

ODTÜ Fizik Bölümünden Doç. Dr. Sinan Kaan Yerli, Kimya Bölümünden Doç. Dr. Salih Özçubukçu, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Pelin Angın, Biyoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Eroğlu ise bu soruları uzmanlık alanlarına göre yanıtlayacak.

Tüm sorular cevap bulacak

AA muhabirinin görüştüğü ODTÜ Toplum ve Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eren Kalay, üniversitenin kuruluşundan bu yana geçen 65 yılda bilimin gösterdiği yolda, toplum, insanlık ve doğa için evrensel değerler çerçevesinde çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmek misyonu doğrultusunda etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kalay, "Yarın düzenlenecek etkinlikte akademisyenlerimiz ilgi çekici deneyler yapacak, video ve fotoğraflarla yurt içi ve yurt dışı 22 farklı ilden gelen soruları cevaplayacak." şeklinde konuştu.

Kalay, bilim insanlarına etkinlik kapsamında gönderilen yüzlerce sorunun cevaplanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap