ODTÜ Kampüsü'nde Yurt İnşaatına Karşı Yeşil Mücadele

ODTÜ Kampüsü'nde Yurt İnşaatına Karşı Yeşil Mücadele

Türkiye'nin uluslararası başarı sıralamalarındaki az sayıdaki üniversitesinden biri olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yeni yurt binası inşaatına karşı ağaçlandırılmış alan mücadelesine sahne oluyor.

Türkiye'nin uluslararası başarı sıralamalarındaki az sayıdaki üniversitesinden biri olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yeni yurt binası inşaatına karşı ağaçlandırılmış alan mücadelesine sahne oluyor


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