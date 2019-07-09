ODTÜ Kampüsü'nde Yurt İnşaatına Karşı Yeşil Mücadele
Türkiye'nin uluslararası başarı sıralamalarındaki az sayıdaki üniversitesinden biri olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yeni yurt binası inşaatına karşı ağaçlandırılmış alan mücadelesine sahne oluyor.
Türkiye'nin uluslararası başarı sıralamalarındaki az sayıdaki üniversitesinden biri olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yeni yurt binası inşaatına karşı ağaçlandırılmış alan mücadelesine sahne oluyor
Kaynak: DailyMotion.com
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