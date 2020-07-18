"ODTÜ Hocam" kitabının tanıtımı yapıldı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Birliği Vakfınca (MEBİVA) hazırlanan "Hayatlar, Hayaller, Hatıralar ODTÜ Hocam" kitabının tanıtımı yapıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Birliği Vakfınca (MEBİVA) hazırlanan "Hayatlar, Hayaller, Hatıralar ODTÜ Hocam" kitabının tanıtımı yapıldı.

Vakıfta gerçekleştirilen tanıtımda, kitapta hatıralarını paylaşan 25 yazar bir araya geldi.

ODTÜ'nün son 52 yılına şahitlik edenlerin yazılarının bulunduğu kitapta, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 ihtilali, 28 Şubat post modern darbesi gibi Türkiye'nin en sancılı dönemleri anlatılıyor.

Kadim Yayınlarından çıkan kitabın editörlüğünü yapan Doç. Dr. Zekiye Demir, tarihi olaylara şahitlik etmenin ve bunları kayıt altına almanın çok önemli olduğunu söyledi.

ODTÜ'nün farklı hikayesini yazdıklarını ifade eden Demir, eski mezunların yaşadığı farklı deneyimleri yeni öğrencilere aktarmak istediklerini belirtti.

ODTÜ MEBİVA Başkanı Erdal Yılmaz da vakıf olarak mezunların eski anılarını ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmak istediklerini, yayımladıkları kitabın da bu görevi yerine getirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA