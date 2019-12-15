ODTU 'en iyi 2 bin 500 üniversiteyi' sıraladı: Türkiye, Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
Sıralamada, dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasına Türkiye'den 82 üniversite girdi. İlk sıraya 389 üniversite ile Çin yerleşirken, ABD 352 üniversite ile ikinci, Japonya 141 üniversite ile üçüncü oldu.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan, dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesinin sıralandığı listede Türkiye'den 82 üniversite yer aldı.
URAP'ın internet sitesinden bugün kamuoyuna duyurulacak "2019-2020 URAP Dünya Sıralaması"nda akademik performansı en yüksek 2 bin 500 üniversiteye yer verildi. Dünya sıralamasında, makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek yüzde 75'lik dilime giren dergilerdeki makaleler dikkate alındı. Euronews.com'da Görüntüle