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ODTÜ'den diploma töreniyle ilgili açıklama Açıklaması

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
ODTÜ'den diploma töreniyle ilgili açıklama Açıklaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, 2021 yılı diploma töreninin, küçük gruplar halinde, salgın kurallarına uyularak 13-15 Eylül 2021 tarihleri arasında açık havada, bölümlerde ve dekanlıklarda yapıldığını bildirdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, 2021 yılı diploma töreninin, küçük gruplar halinde, salgın kurallarına uyularak 13-15 Eylül 2021 tarihleri arasında açık havada, bölümlerde ve dekanlıklarda yapıldığını bildirdi.

ODTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin diploma töreniyle ilgili olarak son günlerde çeşitli kaynaklarda farklı yorum ve açıklamaların yer aldığı anımsatıldı.

Üniversitedeki her türlü düzenlemenin etraflıca düşünülerek, gerçekçi ve yapıcı bir şekilde, ilgili birim ve uzmanların görüşleri dikkate alınarak yapıldığı belirtilen açıklamada, diploma töreniyle ilgili tüm değerlendirme sürecinin de bu şekilde yürütüldüğü, yönetime iletilen her türlü geri bildirim ve görüşün titizlikle değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm bu süreçleri farklı bir temele çekme gayretindeki paylaşımlar ve haberler neticesinde Rektörlük tarafından bir basın açıklaması yapılmasının uygun görüldüğü belirtilerek şunlar kaydedildi:

"2021 yılı diploma töreni ile ilgili olarak öğrencilerimize 18 Haziran 2021 tarihinde yapılan bilgilendirmenin ardından, törenin stadyumda yapılıp yapılmayacağı ve olası bir törenin hangi şartlar altında yapılabileceği hususunda inceleme ve çalışmalarımız devam etmiştir. Bu bağlamda öğrencilerimize 2 Eylül 2021 tarihinde yapılan bilgilendirmede öğrencilerimizin bu gururlu gününü tek bir yürek olarak kutlayacağımız, tümüyle tören havasında geçen diploma törenlerinin hepimiz için oldukça değerli ve anlamlı olduğu vurgulanmıştır.

Bu bakış açısı ile yürüttüğümüz diploma töreni ile ilgili çalışmalarımız devam ederken önceliğimiz hiçbir zaman belirli büyüklükteki bir fiziksel alanda aynı anda kaç kişinin yer alabileceği değil, bu bir araya gelmenin pandemi koşullarına uygun olarak yapılıp yapılmayacağıdır. Bu temelde uzman görüşleri ve pandeminin seyri de dikkate alınarak gerek toplu olarak gerekse fakülteler bazında ODTÜ Stadyumu'nda bir arada bulunulacak bir diploma töreni yapılmasının, üniversitemiz gibi 3 bin 600'ü aşkın mezun veren bir üniversite için pandemi ile bağlantılı çok boyutlu riskler taşıdığı görülmüştür. Yönetimimiz zamanında stadyumda yapılan törenlere katılımın 16 bin-18 bin kişi arasında değiştiği dikkate alınarak farklı alternatifler değerlendirilmiş; ancak ODTÜ Stadyumu'nda kişi sayısında kısıtlamalar yapılsa bile mezunlarımızın, ailelerinin, yakınlarının ve mensuplarımızın bir arada olabileceği bir tören düzenlenmesinin mevcut pandemi şartlarında tüm katılımcılar için büyük riskler oluşturabileceği öngörülmüştür.

Bununla birlikte, yürütülen çok yönlü değerlendirmeler neticesinde; mezunlarımızın daha küçük gruplar halinde, öğretim üyeleri ve arkadaşları ile sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uymak gibi kritik değer taşıyan tüm tedbirleri alarak mesafeli de olsa bir araya gelebilecekleri diploma törenleri 13-15 Eylül 2021 tarihleri arasında açık havada bölümlerimizde ve dekanlıklarımızda yapılmıştır."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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