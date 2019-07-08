ODTÜ'de protesto: Yurt için '750 kavak ağacı' kesimi durduruldu

ODTÜ'de protesto: Yurt için '750 kavak ağacı' kesimi durduruldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde yeşil alana yurt yapılmasına karşı çıkan öğrencilerle polis arasında arbede yaşandı. ODTÜ Rektörü Verşan Kök talimat vererek ağaç kesimini durdurdu.

ODTÜ'de protesto: Yurt için '750 kavak ağacı' kesimi durduruldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde yeşil alana yurt yapılmasına karşı çıkan öğrencilerle polis arasında arbede yaşandı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yapısının inşasında ağaçların kesilmesine itiraz eden eylemciler, bölgede yaklaşık iki aydır kurdukları çadırların kaldırılması talebini geri çevirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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