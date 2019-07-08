ODTÜ'de gerginlik sürüyor
ODTÜ'de gerginlik sürüyorANKARA - Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde polis ve eylemci öğrenciler arasında tansiyon ara ara yükseliyor.
ODTÜ'de gerginlik sürüyor
ANKARA - Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde polis ve eylemci öğrenciler arasında tansiyon ara ara yükseliyor.
ODTÜ yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna karşı süren eylemde polis ve öğrenciler arasında tansiyon düşmüyor. Mayıs ayından bu zamana devam eden gösterilerde öğrenciler polisle karşı karşıya geliyor. Bugün sabah saatlerinde yaşanan gerginlik sonrası bekleyişlerini sürdüren gösterici öğrenciler ile polis arasında gerginlik devam ediyor.
Kaynak: İHA
YORUMLAR
İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu
Son Dakika Haberleri