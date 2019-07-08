ODTÜ'de gerginlik sürüyor

ANKARA - Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde polis ve eylemci öğrenciler arasında tansiyon ara ara yükseliyor.

ODTÜ yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna karşı süren eylemde polis ve öğrenciler arasında tansiyon düşmüyor. Mayıs ayından bu zamana devam eden gösterilerde öğrenciler polisle karşı karşıya geliyor. Bugün sabah saatlerinde yaşanan gerginlik sonrası bekleyişlerini sürdüren gösterici öğrenciler ile polis arasında gerginlik devam ediyor.

Kaynak: İHA