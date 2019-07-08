ODTÜ'de gerginlik... Polis ekipleri güvenlik tedbirlerini arttırdı

ANKARA - ODTÜ'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Öğrenci Yurdu yapımını engellemek isteyen öğrencilere polis müdahale etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ), Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılmak istenen öğrenci yurduna bir grup öğrenci tepki gösterdi. Polisin güvenlik tedbirlerini üst seviyede tuttuğu çalışmada öğrenciler, polise ve alanda çalışma yapan personele zorluk çıkarttı. Öğrencilerin zorluk çıkarması üzerine birçok kez ikazda bulunan güvenlik güçleri, son ikazın ardından gazlı müdahalede bulundu. ODTÜ'de gerginlik devam ediyor.

Kaynak: İHA