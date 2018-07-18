Sağ Bek Oyuncusu Odriozola, 30 Milyon Euroya Real Madrid'de
İspanyol devi Real Madrid, Real Sociedad'tan 30 milyon euroya sağ bek oyuncusu Odriozola'yı transfer etti.
İspanyol devi Real Madrid, Real Sociedad'ın 22 yaşındaki futbolcusu Alvaro Odriozola'yı 30 milyon Euro karşılığında transfer etti.
6 YILLIK İMZAYI ATTI
Daha önce anlaşma sağladıklarını duyuran başkent ekibi bugün Odriozola'ya imzayı attırdı. Sağ bek mevkinde forma giyen Odriozola, yeni kulübüyle altı yıllık bir sözleşme imzaladı.
DÜNYA KUPASI KADROSUNDAYDI
Genç futbolcu, ülkesinin 2018 Dünya Kupası kadrosunda da yer almış ancak hiç süre alamamıştı.
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