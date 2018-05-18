ÖDP Genel Başkanı Alper Taş CHP'nin Aday Listesinde

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday listesine son şeklini veriyor. Kurmayları ile toplantı üstüne toplantı yapan Kılıçdaroğlu, pazar günü aday listesini Parti Meclisi'nin onayına sunacak. CHP'nin listesinde sürpriz isimler de yer alacak. ÖDP'li Alper Taş da listede yer bulan sürpriz isimler arasında yer aldı.

CHP'de gözler pazar günü toplanacak Parti Meclisi'nde (PM). 600 kişilik milletvekili listesi önce PM'nin onayına, pazartesi de YSK'ya sunulacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday listesine son şeklini vermek üzere kurmaylarını Çevre Sokak'taki parti okulunda topladı. 5 genel başkan yardımcısının katıldığı toplantıda il il vekil adayları belirleniyor.

GRUBUN YARISININ YENİLENMESİ BEKLENİYOR

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre; mevcut vekillerin yarısına yakını listelerde yer almayacak. Listeye girmesi kesinleşenler ise İYİ Partiye geçen 15 milletvekili ile Deniz Baykal ve Enis Berberoğlu.

MYK üyelerinin tamamı ile Parti Meclisi üyelerinin yarısının da listelerde olması bekleniyor. Aday olmak üzere istifa eden 24 il başkanın büyük bölümünün de aday gösterileceği konuşuluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yine İzmir'den aday olacağı öğrenildi.

CHP'NİN YENİ ADAYLARI

Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer vereceği yeni isimler arasında ise Abdüllatif Şener, Kani Beko, İbrahim Kaboğlu, ÖDP'li Alper Taş ile bazı eski bakanların olması bekleniyor.

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş.

CHP LİSTESİNDE SP'LİLER

CHP'nin listelerindeki en büyük sürpriz ise Saadet Partili isimler olacak. Edinilen bilgilere göre; ana muhalefet millet ittifakı çatısı altında buluştukları Saadet Partisi'nden 5 ila 10 kişiyi listelerınden aday gösterecek. Saadet Partisi'nin seçim sonrası grup kuracak sayıya ulaşmasını amaçlayan görüşmelerin bir iki gün içinde tamamlanması planlanıyor.

CHP ALANLARA 25 MAYIS'TA İNECEK

CHP aday listelerini açıkladıktan sonra 24 Mayıs'ta seçim bildirgesini açıklayacak ve Kılıçdaroğlu 25 Mayıs itibariyle alanlara inecek. 15 civarında miting yapması beklenen CHP lideri daha çok 16 Nisan referandumu öncesindeki gibi STK'lar ve vatandaşlarla buluşacağı organizasyonlara katılacak.

ALPER TAŞ KİMDİR?

Alper Taş 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinin Subaşı köyünde doğdu. Pazar İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli siyasi faaliyetler içerisinde yer aldı. Bunun yanında Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kurulmasında büyük rol oynadı. 21 haziran 2009'da yapılan ÖDP 6. olağan kongresinde genel başkanlık makamına getirildi. Öte yandan İstanbul İl Örgütü yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Taş, şu an ÖDP Genel Başkanı.