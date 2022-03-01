Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurdu

Ukrayna'nın Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı sahile kum torbalarıyla barikat kurmaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı sivillerin direnişi sürüyor. Ukrayna'nın güneybatısında bulunan liman ve ulaşım merkezi Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı önlem aldı. Onlar kişi, sahilde Rus birliklerine karşı kum torbalarıyla yığınak yaptı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel