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Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı sahile kum torbalarıyla barikat kurmaya başladı.

Ukrayna'nın Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı sahile kum torbalarıyla barikat kurmaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı sivillerin direnişi sürüyor. Ukrayna'nın güneybatısında bulunan liman ve ulaşım merkezi Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı önlem aldı. Onlar kişi, sahilde Rus birliklerine karşı kum torbalarıyla yığınak yaptı.

(İHA)

Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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