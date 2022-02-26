ODESSA'DAN KENDİ ARACIYLA GELEN BİR AİLE DAHA HAMZABEYLİ SINIR KAPISINDAN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Odessa'dan Türkiye'ye kendi aracıyla gelen türk vatandaşı geçiş sürecini anlatırken "Biz bomba olduğunu anlamadık internetten haberleri okuduk. Ruslar sivillere ve çocuklara sıkıyor.
Odessa'dan Türkiye'ye kendi aracıyla gelen türk vatandaşı geçiş sürecini anlatırken "Biz bomba olduğunu anlamadık internetten haberleri okuduk. Ruslar sivillere ve çocuklara sıkıyor. Tank sivil aracın üzerinden geçiyor." dedi