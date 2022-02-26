ODESSA'DAN KENDİ ARACIYLA GELEN BİR AİLE DAHA HAMZABEYLİ SINIR KAPISINDAN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ODESSA'DAN KENDİ ARACIYLA GELEN BİR AİLE DAHA HAMZABEYLİ SINIR KAPISINDAN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Odessa'dan Türkiye'ye kendi aracıyla gelen türk vatandaşı geçiş sürecini anlatırken "Biz bomba olduğunu anlamadık internetten haberleri okuduk. Ruslar sivillere ve çocuklara sıkıyor.

Odessa'dan Türkiye'ye kendi aracıyla gelen türk vatandaşı geçiş sürecini anlatırken "Biz bomba olduğunu anlamadık internetten haberleri okuduk. Ruslar sivillere ve çocuklara sıkıyor. Tank sivil aracın üzerinden geçiyor." dedi

ODESSA'DAN KENDİ ARACIYLA GELEN BİR AİLE DAHA HAMZABEYLİ SINIR KAPISINDAN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

ODESSA'DAN KENDİ ARACIYLA GELEN BİR AİLE DAHA HAMZABEYLİ SINIR KAPISINDAN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

ODESSA'DAN KENDİ ARACIYLA GELEN BİR AİLE DAHA HAMZABEYLİ SINIR KAPISINDAN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Türkiye, Bomba, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title