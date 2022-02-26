Odessa'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalardan dolayı Ukrayna Odessa'da mahsur kalan Türk vatandaşları bu sabah itibariyle tahliye edilmeye başladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları üçüncü gününde devam ederken ülkede bulunanlar komşu ülkelerin sınırlarına akın ediyor. Ukrayna'da süren saldırılar ve hava sahasının uçuşlara kapalı olması nedeniyle tahliyeler karayoluyla yapılıyor. Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna'daki Türk Büyükelçiliği'nin çalışmaları neticesinde Odessa'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi ise sabah saatlerinde başladı. Sabah erken saatlerde Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşları tahliyeler için tahsis edilen araçlarla Romanya sınırına doğru yola çıktı. Odessa'dan ayrılan otobüsler Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak. - ODESSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa