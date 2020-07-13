Odessa'da, Osmanlı döneminden muska bulundu
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Odessa'da, Osmanlı döneminden muska bulundu

Ukrayna'nın Odessa ilinde Osmanlı zamanında inşa edilen Akkerman Kalesi'nde, 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir kağıt muska bulundu.

Odessa'da, Osmanlı döneminden muska bulundu
13.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:34

Ukrayna'nın Odessa ilinde Osmanlı zamanında inşa edilen Akkerman Kalesi'nde, 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir kağıt muska bulundu.

Akkerman Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarla ilgili bilgi veren Tarihçi Andrey Krasnojon, kazıda Osmanlı döneminden kalma kağıt muskanın bulunduğunu söyledi. Krasnojon, kağıdın bu zamana kadar sağlam şekilde korunmasının hem kağıdın yapıldığı malzemenin niteliğinden hem de zeminin özelliklerinden kaynaklandığını aktardı. Katlanmış durumdaki kağıdın açılarak okunmasının ayrı bir çalışma olacağını belirten Tarihçi Krasnojon, yine de kağıtta bazı harflerin ilk bakışta okunduğunu ifade etti. Katlanmış olan kağıtta ilk anda 'korkudan yazılmıştır' ifadesinin olduğunu, bunun Allah'tan korku olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Tarihçi Krasnojon, ayrıca, 007 rakamlarının olduğunu dile getirdi. Tarihçi, 007 rakamının Hicri Takvim'deki 1007 yılının son üç rakamı olabileceğini, bunun da 1588/89 tarihlerine denk gelebileceğini söyledi.

Ukraynalı bilim adamları, Akkerman Kalesi'nin 18'inci yüzyıl başlarında Karadeniz'in kuzey bölgesinin en önemli dini eğitim merkezlerinden biri olduğunu, bu tür kazı çalışmalarını bu nedenle son derece önemli olduğunu ifade etti.

Akkerman Kalesi, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Rusların eline geçmiş, savaştan sonra yapılan Bükreş Antlaşması'yla da Rusya'da kalmıştı. Kale, 1991 yılından bu yana Ukrayna topraklarında bulunuyor.


Kaynak: DHA

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