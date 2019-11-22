Odessa'da gemi karaya oturdu

22.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:45

Ukrayna'nın sahil kenti Odessa'da bir tanker, kötü hava koşulları ve teknik arıza nedeniyle karaya oturdu.

Ukrayna'nın liman kentlerinden Odessa'da Moldova bayraklı 'Delfi' isimli tanker karaya oturdu. Limana doğru yaklaşan Delfi gemisinde Ukraynalı 3 mürettebat bulunduğu bildirildi. Odessalı yetkililer, mürettebatın kendilerine iletilen yardım tekliflerini reddettiklerini ve gemi sahibinin müsaadesi olmadan gemiyi terk etmeyeceklerini ifade ettiklerini açıkladı.

"YARDIM İSTEMİYORLAR"

Odessa Limanı Müdürü Denis Karpo tarafından basına yapılan açıklamada, "Yardım sinyali gönderip gemiyi terk etme taraftarı değiller, istemiyorlar. SOS yardım sinyalini verseler biz direkt arama kurtarma ekipleriyle operasyon başlatacağız ancak bunu reddediyorlar. Geminin yakıtı bitti, elektrik aksamları artık çalışmıyor ve karaya doğru dalgalarla sürükleniyor. Yardım taleplerinde bulunmadıkları için uluslararası kanunlara göre bir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililerce yapılan açıklamaların devamında ise Moldova bayraklı geminin sahibinin İngiltere vatandaşı olduğu, 3 mürettebatın isimlerinin Slinko, Mihaylenko ve Tudoryan olduğu belirtildi. Delfi gemisinin kaptanı Slinko'nun, gemi sahibi İngiliz hakkında bilgi vermekten kaçındığı da açıklamalar arasında yer aldı.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İHA