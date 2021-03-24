Ödemiz ve Bozdağ'da kar yağışı

İzmir'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde dün akşam başlayan karla doğa beyaza büründü.

Bozdağ Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, karın tarımsal verimi olumlu etkileyeceğini, üreticiyi sevindirdiğini ifade etti.

Gölcük Mahallesi esnaflarından Sevgi Yücepınar ise normalde kar yağışının turistik açıdan hareketlilik yarattığını ancak salgın nedeniyle sakin bir kış geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp