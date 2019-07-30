Ödemişspor, Yahya Aydın ile devam edecek

Ödemişspor yönetimi, geçen sezon görev

yapan teknik direktör Yahya Aydın ile yola devam etme kararı aldı.

Ödemişspor için yeniden imza atan teknik direktör Yahya

Aydın, "Yönetimimize bir kez daha bize güvendikleri için teşekkür

ediyorum. Ödemiş'in sağlam adımlarla başarıya ulaşması için hep birlikte

çalışacağız. Taraftarlarımızın ve kentin beklentisinin bilincindeyiz." dedi.

Kırmızı-Lacivertlilerde, teknik ekibin belirlenmesinin

ardından iç ve dış transfer çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA