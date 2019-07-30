Ödemişspor, Yahya Aydın ile devam edecek
Ödemişspor yönetimi, geçen sezon görev yapan teknik direktör Yahya Aydın ile yola devam etme kararı aldı.
Ödemişspor yönetimi, geçen sezon görev
yapan teknik direktör Yahya Aydın ile yola devam etme kararı aldı.
Ödemişspor için yeniden imza atan teknik direktör Yahya
Aydın, "Yönetimimize bir kez daha bize güvendikleri için teşekkür
ediyorum. Ödemiş'in sağlam adımlarla başarıya ulaşması için hep birlikte
çalışacağız. Taraftarlarımızın ve kentin beklentisinin bilincindeyiz." dedi.
Kırmızı-Lacivertlilerde, teknik ekibin belirlenmesinin
ardından iç ve dış transfer çalışmalarına başlanacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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