Ödemişli patates üreticileri, yarın başlayacak TMO alımına hazırlanıyor
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Ödemişli patates üreticileri, yarın başlayacak TMO alımına hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Ekonomi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yarın ilçede başlatacağı alım işlemine hazırlanıyor.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yarın ilçede başlatacağı alım işlemine hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun, ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates alacağının açıklanması üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, AA muhabirine Ödemiş ve çevresinde alımların yarın başlayacağını aktardı.

Üreticilerin hazırlıklara başladığını belirten Kocaağa, "Üreticilerimize ve muhtarlara gerekli duyuruları yaptık. Üreticilerimiz muhtarlara başvuracak. 25'şer kiloluk torbalarda alımlar yapılacak. Üreticinin elinde ne kadar ürün varsa gidip alacağız. Paralar da üreticinin hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Patates üreticilerinden Recep Akman, ramazan öncesinde yapılan alım duyurusunun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Levent Korukoğlu ise alımın hem ihtiyaç sahiplerini hem de üreticileri sevindireceğini ifade etti.

Ödemişli patates üreticilerinden Hayrettin Aşıcı da alımın piyasaya hareketlilik getireceğine inandığını söyledi.

Ödemişli patates üreticileri, yarın başlayacak TMO alımına hazırlanıyor
Ödemişli patates üreticileri, yarın başlayacak TMO alımına hazırlanıyor
Ödemişli patates üreticileri, yarın başlayacak TMO alımına hazırlanıyor
Ödemişli patates üreticileri, yarın başlayacak TMO alımına hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 18:42:11. #1.16#
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